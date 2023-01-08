BTS柾国遭谣传济州岛女友约会、烤肉店吃饭，店主：他和很多人一起来，韩网谴责造谣者

差点被误会了呀．．．

在迎来新年之际，韩国娱乐圈也爆出多对情侣，像最让大家吃惊的浪漫冤家IU跟李钟硕、及Super Junior的神童也自爆和圈外女友稳定交往中！而先前在网上流传柾国的约会传闻，不过后来证实是一场误会。



BTS成员柾国在登上世界足球赛开幕表演后，成为人气更加火热的全球偶像，在韩国也受到前所未有的欢迎。而之前柾国被发现现身济州岛的一家烤肉餐厅，旁边坐著一位长发女生，「带女友游济州岛」的消息也随之传开，相关言论在论坛迅速发酵。



Jungkook seen with rumored girlfriend at a restaurant in jeju pic.twitter.com/LOFiJ8PK59 — S (@kookuuii) January 4, 2023

不过其实这都是一场误会，有人询问该店主，店主表示：柾国身边另外有三位男性、一位女性，并非谣传的带女友约会。身旁的女生只是女性工作人员，而谣言被证实是误传后，让网友对散播谣言者感到十分不满，表示「不理解造谣者为何这么做？」



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻