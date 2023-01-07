對不起，我不「愛」你！娛樂圈的那些異性友人們，好幾對都被誤認是真情侶XD

雖然很多人都覺得我們像情侶，但真的不好意思，我們只是好朋友！

孔劉＆鄭裕美

既是同公司好同事，又是死黨至親的孔劉和鄭裕美，雖然被無數觀眾認為兩人相處的氛圍甜蜜又溫馨，一度傳出結婚傳聞，但這一對真不是情侶。



공유 정유미 조합은 언제나 찬성입니다ㅠㅠㅠ

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劉亞仁＆宋慧喬

長大後交到好朋友真心不容易，劉亞仁和宋慧喬就有著令人稱羨的友情，姐弟之間的純友情真心讓人羨慕，這對圈中公認的好友從未因為感情好傳出過緋聞。



李洪基＆朴信惠

相信不少粉絲站過他倆的CP吧，哈哈哈哈！2009年他倆因為《原來是美男啊》熟悉起來，友情延續了10多年，朴信惠和崔泰俊結婚的時候還有不少朴信惠&李洪基的CP粉感到惋惜，實際上兩人一直都是私交甚好的死黨。



朴寶劍＆張娜拉

因為一同合作《記得你》而變成好姐弟的朴寶劍和張娜拉，其實一度傳出兩人熱戀、一起逛街準備婚需的傳出，最後不得不出面澄清「我們只是關係特別好的姐姐和弟弟」。



IU＆李玹雨

剛剛承認和李鍾碩戀情的IU，她和同齡的男演員李玹雨也一不小心傳出過緋聞，兩人一起去看電影被拍到後就傳出他倆正在談戀愛的消息。 後來還是李玹雨解釋他倆關係很好，當時看電影同行的還有經紀人。李玹雨曾經被問「和IU會不會發展成為戀人」，李玹雨震驚表示：「和她？」 展現了真實友人的一面。



유니온베이 메이킹 캡쳐 아이유&이현우 3 pic.twitter.com/LOFGJXkdob — 달빛마차 (@MoonLight_iu) February 12, 2015

ASTOR文彬＆GFRIEND信飛

從小就有著共同理想的文彬和信飛，兩人也是認識了10多年的死黨了，還是1998年出生的同齡好友。信飛在團隊專輯《你和我》的感謝致辭中提到過文彬，感情非常好。



李大輝＆全昭彌

兩人都是清潭中學的同學，還一起在JYP娛樂度過了一段練習生時期，交集多了自然成為了互相依靠的好友。 《PRODUCE101》播出當時全昭彌還在個人SNS上為李大輝應援，稱呼他是「wuli大輝」，李大輝順利出道時全昭彌也忍不住為好友落下了眼淚。



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