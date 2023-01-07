對不起，我不「愛」你！娛樂圈的那些異性友人們，好幾對都被誤認是真情侶XD

雖然很多人都覺得我們像情侶，但真的不好意思，我們只是好朋友！
孔劉＆鄭裕美
既是同公司好同事，又是死黨至親的孔劉和鄭裕美，雖然被無數觀眾認為兩人相處的氛圍甜蜜又溫馨，一度傳出結婚傳聞，但這一對真不是情侶。
공유 정유미 조합은 언제나 찬성입니다ㅠㅠㅠ— 핏팻 (@pitpat_) October 17, 2018
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劉亞仁＆宋慧喬
長大後交到好朋友真心不容易，劉亞仁和宋慧喬就有著令人稱羨的友情，姐弟之間的純友情真心讓人羨慕，這對圈中公認的好友從未因為感情好傳出過緋聞。
#SongHyeKyo showed support for her best friend #YooAhIn's new movie by attending its VIP premiere event. #송혜교 #유아인— SBS Star (@SBS_star) June 25, 2020
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李洪基＆朴信惠
相信不少粉絲站過他倆的CP吧，哈哈哈哈！2009年他倆因為《原來是美男啊》熟悉起來，友情延續了10多年，朴信惠和崔泰俊結婚的時候還有不少朴信惠&李洪基的CP粉感到惋惜，實際上兩人一直都是私交甚好的死黨。
#ParkShinHye went to see #FTISLAND #LeeHongGi before he enlisted in the military. #박신혜 #FT아일랜드 #이홍기— SBS Star (@SBS_star) September 30, 2019
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朴寶劍＆張娜拉
因為一同合作《記得你》而變成好姐弟的朴寶劍和張娜拉，其實一度傳出兩人熱戀、一起逛街準備婚需的傳出，最後不得不出面澄清「我們只是關係特別好的姐姐和弟弟」。
2015.08.22— ellisse * (@Ann_ellisse0612) August 22, 2022
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IU＆李玹雨
剛剛承認和李鍾碩戀情的IU，她和同齡的男演員李玹雨也一不小心傳出過緋聞，兩人一起去看電影被拍到後就傳出他倆正在談戀愛的消息。 後來還是李玹雨解釋他倆關係很好，當時看電影同行的還有經紀人。李玹雨曾經被問「和IU會不會發展成為戀人」，李玹雨震驚表示：「和她？」 展現了真實友人的一面。
유니온베이 메이킹 캡쳐 아이유&이현우 3 pic.twitter.com/LOFGJXkdob— 달빛마차 (@MoonLight_iu) February 12, 2015
ASTOR文彬＆GFRIEND信飛
從小就有著共同理想的文彬和信飛，兩人也是認識了10多年的死黨了，還是1998年出生的同齡好友。信飛在團隊專輯《你和我》的感謝致辭中提到過文彬，感情非常好。
문빈 신비— 헤테로페스 전도사 (@Grocery_Clara) November 25, 2020
-아쫌!!
아라써ㅎ.. pic.twitter.com/rkw9k8xU32
李大輝＆全昭彌
兩人都是清潭中學的同學，還一起在JYP娛樂度過了一段練習生時期，交集多了自然成為了互相依靠的好友。 《PRODUCE101》播出當時全昭彌還在個人SNS上為李大輝應援，稱呼他是「wuli大輝」，李大輝順利出道時全昭彌也忍不住為好友落下了眼淚。
전소미 이대휘 pic.twitter.com/F7YNGGbaie— (@backuping2) July 2, 2020
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