對不起，我不「愛」你！娛樂圈的那些異性友人們，好幾對都被誤認是真情侶XD

雖然很多人都覺得我們像情侶,但真的不好意思,我們只是好朋友!

孔劉&鄭裕美

既是同公司好同事,又是死黨至親的孔劉和鄭裕美,雖然被無數觀眾認為兩人相處的氛圍甜蜜又溫馨,一度傳出結婚傳聞,但這一對真不是情侶。



劉亞仁&宋慧喬

長大後交到好朋友真心不容易,劉亞仁和宋慧喬就有著令人稱羨的友情,姐弟之間的純友情真心讓人羨慕,這對圈中公認的好友從未因為感情好傳出過緋聞。



#SongHyeKyo showed support for her best friend #YooAhIn's new movie by attending its VIP premiere event. #송혜교 #유아인



https://t.co/65qNnrKmRD pic.twitter.com/EnKZb68xzy