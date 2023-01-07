对不起，我不「爱」你！娱乐圈的那些异性友人们，好几对都被误认是真情侣XD

虽然很多人都觉得我们像情侣，但真的不好意思，我们只是好朋友！

孔刘＆郑裕美

既是同公司好同事，又是死党至亲的孔刘和郑裕美，虽然被无数观众认为两人相处的氛围甜蜜又温馨，一度传出结婚传闻，但这一对真不是情侣。



공유 정유미 조합은 언제나 찬성입니다ㅠㅠㅠ

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刘亚仁＆宋慧乔

长大后交到好朋友真心不容易，刘亚仁和宋慧乔就有著令人称羡的友情，姐弟之间的纯友情真心让人羡慕，这对圈中公认的好友从未因为感情好传出过绯闻。



李洪基＆朴信惠

相信不少粉丝站过他俩的CP吧，哈哈哈哈！2009年他俩因为《原来是美男啊》熟悉起来，友情延续了10多年，朴信惠和崔泰俊结婚的时候还有不少朴信惠&李洪基的CP粉感到惋惜，实际上两人一直都是私交甚好的死党。



朴宝剑＆张娜拉

因为一同合作《记得你》而变成好姐弟的朴宝剑和张娜拉，其实一度传出两人热恋、一起逛街准备婚需的传出，最后不得不出面澄清「我们只是关系特别好的姐姐和弟弟」。



IU＆李玹雨

刚刚承认和李钟硕恋情的IU，她和同龄的男演员李玹雨也一不小心传出过绯闻，两人一起去看电影被拍到后就传出他俩正在谈恋爱的消息。 后来还是李玹雨解释他俩关系很好，当时看电影同行的还有经纪人。李玹雨曾经被问「和IU会不会发展成为恋人」，李玹雨震惊表示：「和她？」 展现了真实友人的一面。



유니온베이 메이킹 캡쳐 아이유&이현우 3 pic.twitter.com/LOFGJXkdob — 달빛마차 (@MoonLight_iu) February 12, 2015

ASTOR文彬＆GFRIEND信飞

从小就有著共同理想的文彬和信飞，两人也是认识了10多年的死党了，还是1998年出生的同龄好友。信飞在团队专辑《你和我》的感谢致辞中提到过文彬，感情非常好。



李大辉＆全昭弥

两人都是清潭中学的同学，还一起在JYP娱乐度过了一段练习生时期，交集多了自然成为了互相依靠的好友。 《PRODUCE101》播出当时全昭弥还在个人SNS上为李大辉应援，称呼他是「wuli大辉」，李大辉顺利出道时全昭弥也忍不住为好友落下了眼泪。



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