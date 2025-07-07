【韓網熱門】朴寶劍 &秀智 & BTS V 時裝秀同框！網友：顏值三巨頭

朴寶劍、秀智和防彈少年團成員V共同巴黎 Celine 大秀，俊男靚女三人同框硬爆惹議！

뷔 수지 박보검

이게 옳게 된 세상이지 pic.twitter.com/76frDkuCsC — 무난 (@7munan7) July 6, 2025

韓國網友評論：

1. 像三兄妹一樣 太溫馨了

2. Celine 的品味真的太棒了

3. 啊~太協調了

4. Celine 的審美就是我的菜ᅲᅲ秀智和朴寶劍直接來拍16集吧

5. 哇 長得帥的俊的... 朴寶劍和秀智好搭

6. 內在的美麗算得了什麼呢...

7. 如果秀智和寶劍演主角 那 V 就很像曖昧男二，哈哈

8. 全世界的人啊 這就是大韓民國啊

9. 顏值三巨頭聚在一起了！

10. 真的，Celine 的眼光 GOAT（史上最強）

11. 韓國社群都炸了

12. 哇... 瘋了 他們三個怎麼不去拍個愛情劇啊??? 拜託拍點什麼吧

13. V 五官真的超華麗，品牌大使顏值陣容，這次的 CELINES 最強 美感超級讚

14. 真的是顏值派對，秀智怎麼那麼漂亮

15. 我喜歡的帥哥美女都在這裡了

16. 再給我多點照片吧 Celine 家的顏值派對

17. 像電視劇一樣

18. 秀智和朴寶劍可以再合作一部作品嗎，為了我

19. 三個人的畫風有點像

20. Celine 怎麼把他們聚在一起的啊

21. 這組合淨化了眼睛，太喜歡了

22. 秀智寶劍拍16集，然後 V 唱OST好了

原文：https://theqoo.net/square/3815789381

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