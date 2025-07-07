【韓網熱門】朴寶劍 &秀智 & BTS V 時裝秀同框！網友：顏值三巨頭

朴寶劍、秀智和防彈少年團成員V共同巴黎 Celine 大秀，俊男靚女三人同框硬爆惹議！
뷔 수지 박보검— 무난 (@7munan7) July 6, 2025
이게 옳게 된 세상이지 pic.twitter.com/76frDkuCsC
韓國網友評論：
1. 像三兄妹一樣 太溫馨了
2. Celine 的品味真的太棒了
3. 啊~太協調了
4. Celine 的審美就是我的菜ᅲᅲ秀智和朴寶劍直接來拍16集吧
5. 哇 長得帥的俊的... 朴寶劍和秀智好搭
6. 內在的美麗算得了什麼呢...
7. 如果秀智和寶劍演主角 那 V 就很像曖昧男二，哈哈
8. 全世界的人啊 這就是大韓民國啊
9. 顏值三巨頭聚在一起了！
10. 真的，Celine 的眼光 GOAT（史上最強）
11. 韓國社群都炸了
12. 哇... 瘋了 他們三個怎麼不去拍個愛情劇啊??? 拜託拍點什麼吧
13. V 五官真的超華麗，品牌大使顏值陣容，這次的 CELINES 最強 美感超級讚
14. 真的是顏值派對，秀智怎麼那麼漂亮
15. 我喜歡的帥哥美女都在這裡了
16. 再給我多點照片吧 Celine 家的顏值派對
17. 像電視劇一樣
18. 秀智和朴寶劍可以再合作一部作品嗎，為了我
19. 三個人的畫風有點像
20. Celine 怎麼把他們聚在一起的啊
21. 這組合淨化了眼睛，太喜歡了
22. 秀智寶劍拍16集，然後 V 唱OST好了
原文：https://theqoo.net/square/3815789381
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