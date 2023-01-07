YG＆JYP＆HYBE三大社社內餐廳大比拼：HYBE娛樂2000塊竟然吃這麼好！好想去工作啊XD

為了這些社內食堂，小編也想去三大社轉一轉（笑）！

這兩日韓網上出現了一則「娛樂經紀公司三大社（JYP、YG、 HYBE）食堂哪一個是你的取向」的帖子，引來無數網友圍觀，大家看完食堂的餐點之後，真的有在認真做選擇！

JYP的食堂在韓娛圈非常出名，吃進嘴裏的東西幾乎都是有機食品，已經有不少明星藝人對JYP的食堂讚不絕口了，還記得《家師父一體》節目組去參觀時，一道東坡肉直接嘉賓們震驚。 除了是有機食品之外，JYP食堂以量大、選擇多著稱，基本上每天都推出多種口味的營養餐，為員工和藝人們提供充足的營養，據說JYP一年花在食堂裡的錢就有20億。



YG家的食堂也很出名，受到自家藝人的認證，也另很多明星藝人產生了「想去神秘的YG食堂吃飯」的想法。 BLACKPINK的成員們就曾在節目中大讚過食堂阿姨廚藝精湛，自己百吃不厭。



打造出防彈少年團的HYBE娛樂早前是沒有食堂的，防彈少年團的成員們當練習生時期經常去吃的是一家名叫「有情」的小餐館。 防彈少年團掙錢之後HYBE娛樂也跟著升級，終於有了自家的食堂，餐廳基本都是外部人士不能進入，只有職員或是旗下所屬藝人、練習生才可以使用。 餐費也相當便宜，基本都是2000韓幣一餐，卻能吃到傳統的拌飯、五穀飯、豆腐豬肉，甚至還有西式的漢堡、咖喱蝦、沙拉、烏冬、意面、PIZZA等等。



친구 덕분에 하이브 구내식당 체험 pic.twitter.com/Qo9E7zfqAn — 라지벌랄라 (@army_jph13) July 13, 2022

와 하이브 구내식당 밥이래 나 지금 입 떡 벌어짐 .. 열세명 제발 나 대신 뽕 뽑아주라주라주라 pic.twitter.com/dI5dpE9CqI — 귬 (@kwanichani) June 2, 2021

看菜單的話，小編想去HYBE娛樂，哈哈哈哈！（據說SM娛樂並沒有社內餐廳，在本輪PK中輸了~~~）

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