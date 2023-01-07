《黑暗榮耀》看到這段不由得緊張起來！男同事「無聊當有趣」非常無禮，宋慧喬也以「開～玩笑的」巧妙回擊

其實小編對這位男演員（許棟元）「有陰影」，他在朴珍榮主演的電影《失控正義》裡很滲人…

近期公開的Netflix原創電視劇《黑暗榮耀》，描述學生時期因暴力陰影而靈魂遍體鱗傷的女子，用她的一生縝密準備著復仇的故事。由宋慧喬等主演，作品公開後引發熱烈討論，第2季預計3月公開，不少觀眾都等不及要看後續發展。

相信觀眾們看到文同珢（宋慧喬 飾）的成長過程，應該都感到相當揪心吧？為了向「惡女」朴涎鎮（林智妍 飾）復仇，她活得小心翼翼，連笑都不敢笑一下，就怕自己會忘了到底為了什麼走到現在。但生活就是這樣，你不惹別人，偏偏會有人來招惹你！

同珢好不容易進入涎鎮女兒就讀的私立小學，卻開始有奇怪的傳聞，說她是理事長的女人、靠關係進來的。而這位男同事一出場，就可以感受到他的「不友善」。他自顧自地對著同珢說，以為她會喜歡年紀大的男人（指理事長），沒想到男朋友這麼年輕（同珢當時正在看全宰寯的照片）。還是說，是「腳踏兩條船」？看同珢沒什麼反應，男同事最後補了一句：「開～玩笑的。」（可惡，一點都不好笑好嘛！）

同珢反問：「老師，你有女朋友嗎？」並接著說：「你看起來沒有」、「沒人跟你說過嗎？那我就不說了。」這些話引起男同事的憤怒，他雙手插在口袋，以一種「高高在上」的態度說：「妳真應該感激妳是女人。如果是男的，早就狠狠地被我揍一拳了。」同珢不以為然，她回答：「真的嗎？你看起來只會打女人。」氣氛相當緊張，同珢補上一句：「我也開～玩笑的。老師剛才這樣發音很可愛，讓我也想要嘗試一下。」然後就坐下來，不理這位「把無聊當有趣」的同事了。

這位討人厭的男同事由許棟元飾演，他曾出演賣座電影《犯罪都市》第1集和第2集。電視劇的經歷也相當華麗，光去年（2022年）就在《地下菁英》、《Insider》、《非常律師禹英禑》、《模範家族》等看到他的身影。

而讓小編感到後怕的，就是他與朴珍榮等合作的電影《‎失控正義‎》。不太敢回想，因為劇情真的很讓人不舒服…雖然如此，小編認為通過這種類型的作品，確實會喚起大眾們對某些議題的關注，所以也很感謝演員們的演技變身！

有趣的是，當看到宋慧喬與許棟元對戲，總會想到這個梗：「我想要的髮型 VS 髮型師給我剪的髮型」，許棟元本人也分享在個人Instagram上呢！看到他在《黑暗榮耀》裡那總是輕視人的眼神，還有對宋慧喬滿滿的敵意，不曉得他會不會成為左右第2季劇情的關鍵？（比如：成為同珢復仇計畫的阻礙？畢竟他看到全宰寯的照片了）

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