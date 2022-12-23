「SJ差點解散！」臭臉拿一位被罵，利特公開真相：後台互噴水、翻臉揍人！ELF：白擔心了我

這些哥們何時才能長大XD

曾經說過「仇沒報完不解散」的Super Junior，每一次公開吵架理由都讓大家又困惑又好笑！在團體內吵架常常是最忌諱的事，一個不小心可能種下心結、讓團體分裂、失去向心力！然而對Super Junior的哥哥們來說，吵架只是日常、一天不吵不是SJ！



由宣美主持的YouTube節目《Sunmi's Showterview》中，最新一集邀來最近發新專輯的Super Junior，利特、神童、東海在節目上談起過去最嚴重吵架事件，甚至說這件事差點讓SJ解散！



在2011年上音樂節目《人氣歌謠》宣傳新歌《Mr.Simple》的Super Junior，隊長利特說在後台蓋著毯子休息時，突然被水潑到，本來笑笑地說：別潑了～但是又一直被水噴，忍到最後爆發，懷疑是成員銀赫、圭賢而打了他們，滿腹委屈的圭賢還哭了，最後誤會解開後兩人相擁而哭！



不過銀赫氣還沒消，利特決定把拿下一位的感言讓銀赫發表，結果成員表情超僵、氣氛超尷尬！神童為了緩解氣氛還摟著成員，不過似乎沒有什麼效果，大家就這樣臭臉拿了一位XD



heechul: the members were all in a bad mood and i was the only one whos excited during mr simple encore stage on inkigayo



lmao and never forget donghae doing like nothing happened pic.twitter.com/zP4JmiRqxI — (@heebunim) September 25, 2020

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