金正賢&林秀香奇幻新劇《木偶的季節》首版預告公開！死神附身於人類，擦肩而過浮現前世記憶

MBC金土劇《木偶的季節》講述殺人的死神「木偶」與救人的醫生相遇後發生的奇幻浪漫故事，今日終於公開第一版預告片，超越生死、燦爛美好的愛情故事即將展開！

金正賢飾演每隔99年就會來到陽間向人類降下天罰的死神「木偶」，附身在與他長得一模一樣的人類「都鎮宇」身上; 林秀香飾演擁有神秘能力的望診醫生「韓季節」。 預告片中是一個樹木蔥鬱的季節，傍晚時分一男一女面無表情地走過陸橋，擦肩而過的瞬間似乎感覺到某種氣流，不約而同地回頭看向對方。

木偶仿彿突然尋回了某個記憶片段，腦海中浮現身著古裝的模樣：他在戰場上中箭，對方則哭喊呼喚一個人的名字。 這不知來自何時的記憶令他感到悲傷和痛苦，忍不住抱頭蹲在地上。



韓季節擔心地看著這個陌生人，木偶站起來抓住她雙肩問：「妳是誰？」 這時又湧起另一段幸福甜蜜的記憶，男生給女生戴上戒指。路橋上兩人看著彼此，盛夏的天空突然飄起雪花。 究竟這兩人有什麼樣的過往，經歷漫長歲月後又為何重逢呢？



▽角色介紹：

陰間使者木偶對人類的善變和軟弱感到嫌惡，他受到詛咒，不得不傾聽亡者的牢騷抱怨、在陰陽兩界重複殺人。 都鎮宇原本是必星醫院（音）最年輕的常務理事，在調查醫療事故真相時被木偶搶走了身體。 而木偶這樣做，正是為了結束他那坎坷的命運。



韓季節是急診醫學專門醫生，資曆有限但熱情滿滿。 因為畢業於全國倒數第一的醫科大學而被人指指點點，甚至被患者監護人起訴，但仍並不因此而挫折，十分堅強。

就在她的堅強快要用盡時，外科教授都鎮宇雪中送炭一般僱用了她。 然而有一天，救命繩索一樣的都鎮宇突然好像變了一個人、說自己是陰間之神木偶，還發現她擁有只對木偶起效的能力，令她的人生發生180度大轉變。



《木偶的季節》將在2023年1月27日開播。

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