龍俊亨開小號記錄夫妻日常！與愛妻泫雅約會購物，甜蜜婚後生活首度曝光

泫雅和龍俊亨今年初公開戀情並於10月舉辦婚禮，不同於上一次戀愛高調放閃，這次連合照都鮮少公開。 不過有網友發現，龍俊亨似乎開了新的小號，專門用用來記錄夫妻日常！

據推測，該帳號於上月28日由龍俊亨開設，帳號名稱「yong_seobang」意為「龍相公（용서방）」。 帳號內僅有的兩篇PO文都與泫雅有關，其中11月28日PO出泫雅吃拉麵喝啤酒等照片，寫道：「今天和妻子出門買東西，附近看到一家拉麵店就進去吃了拉麵，妻子還點了啤酒，讓我羨慕得不行。」

龍俊亨還提到車胎被釘子扎到漏氣，樂觀地寫道：「如果不是我踩到，就會是其他人的輪胎踩到吧？ 就當是救了一個人，笑一笑吧。」



11月30日，該帳號又分享了與泫雅一起購物的動態，寫道：「今天和妻子一起去購物，各自買了一雙冬天要穿的鞋。 回家的路上打包了餃子湯回來吃。」照片中是名牌購物袋和嶄新的鞋子。 所有貼文評論區均已關閉。



泫雅與龍俊亨於今年1月公開戀情。 兩人曾在Cube娛樂公司共事多年，建立了深厚的友情，龍俊亨還曾為泫雅2010年的個人單曲《Change》擔任伴唱。 兩人在公開戀情9個月後結婚，在傳統韓屋庭院舉辦浪漫婚禮，眾多圈內好友都來現場表達祝福。

另一方面，龍俊亨過去因捲入「Burning Sun事件」而受到輿論批評。 他曾澄清自己並非「鄭俊英聊天室」的成員，但韓國公眾對他的態度依然冷淡。



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