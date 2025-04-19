泫雅婚後復出，時隔一年發新專！《Mrs. Nail》單曲專輯月底上線，預告照「紅唇黑髮」強烈風格依舊

泫雅去年10月結婚後不時通過SNS分享幸福日常，最近終於有回歸歌壇的動作，預告將在4月30日發行全新單曲專輯《Mrs. Nail》，距離上一張迷你專輯《Attitude》將近一年。

根據日程表，泫雅將從18日的概念照開始，陸續公開專輯封面、MV預告等多樣宣傳內容，此外還包括B-cut（備選照）、舞蹈片段（Dance Snippet）等各式內容，逐步加熱回歸氣氛。

第一組概念照中，泫雅塗著極具辨識度的紅唇，秀出花哨繁複帶有卡通元素的美甲，搭配牛仔褲、黑色軍靴和鴨舌帽營造出潮人氛圍，婚後也繼續保持著鮮明的個人風格。









第二組概念照則換成金髮白衣、異色瞳仁，散發出神秘魅力。







泫雅本次新歌《Mrs. Nail》是一首另類流行（Alternative Pop）曲風的舞曲，歌詞展現出充滿自信的態度，泫雅將展現出優美流暢的表演，再次證明她作為「SOLO女王」的實力。

此外，泫雅2007年讀中學時期作為Wonder Girls成員出道，半年後因健康問題退團，2009年以4Minute成員身份再次出道，2010年起開展SOLO活動，成功推出《Bubble Pop！》《紅》《Lip & Hip》等大熱單曲，與BEAST的賢勝組成企劃組合Trouble Maker、與Hui、E'Dawn組成企劃組合Triple H均獲得成功。 去年10月與BEAST出身的製作人龍俊亨舉辦婚禮。

▽上一張專輯同名主打歌《Attitude》展現實力舞姿：



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