《海岸村恰恰恰》「尹牙科」員工旅遊！「惠珍」申敏兒和「美善」孔敏貞一起旅行，不忘分享多張閨蜜照

把合照P到機艙內，以及興奮到「模糊」的模樣，忍不住要大喊：「兩位歐膩太可愛了！」

去年（2021年）播出的tvN電視劇《海岸村恰恰恰》由金宣虎、申敏兒等主演。該部作品改編自2004年的電影《我的百事通男友洪班長》，描述在海邊的小村莊「公辰」開設牙科診所的都市女醫師尹惠珍（申敏兒 飾），與只拿最低時薪、在村莊包辦大小事務的熱血「洪班長」洪斗植（金宣虎 飾）之間的羅曼史。



劇中，惠珍有位從中學時便認識的好友「美善」，後來還與她一同到「公辰」開設「尹牙科」，可謂最堅實的靠山，該角色由孔敏貞飾演。惠珍與美善的友情也從電視劇走到現實，作品終映後一年，申敏兒與孔敏貞一同出遊並高調曬照！









儘管申敏兒、孔敏貞都戴著口罩，但難掩兩位女演員的好心情、笑眼彎彎。







而興奮到「模糊」，還把合照P到機艙內等。看似無厘頭，但這難道不就是你和我與好朋友們相處時會做的行為嗎？（笑）兩位歐膩真的太可愛了，也很開心她們通過《海恰》成為一起出遊的好閨蜜～

▲申敏兒在《海岸村恰恰恰》後，出演《我們的藍調時光》並在劇中飾演「閔宣亞」。患有憂鬱症，仍很努力在愛自己孩子的媽媽。與李炳憲飾演的「李東昔」有著深遠的關係。

▲孔敏貞則陸續出演《小女子》和《千元律師》，分別飾演「記者」和「檢察官」等角色。

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