男團GOT7隊長JAY B性感抒情開場！「今天是Pink Boy」一登場先說明服裝取向！

會唱、會跳、會創作又能帶領團隊,超人氣韓流實力男團GOT7的中心靈魂隊長林在範JAY B於12月3日晚間於台北TICC舉辦世界巡迴演唱會,為了呈現最好的內容給粉絲,他特別在12月1日抵達台灣,隨即便投入演唱會內容討論,而今天JAY B又提早到會場,可說是為晚間的演出做足準備。





台北場是本次亞洲巡迴中的加場,JAY B也特別努力。看著幾乎滿座的鳥寶寶不離不棄,JAY B在台上也感性的說:「記得這裡也是GOT7第一次來演出的地方。」不過今日更多的是沒有看過第一次演出的新進粉絲,讓JAY B更加驚訝。他還透露原本有點擔心這樣大的場地能否坐得滿?聽見了滿場的尖叫聲,JAY B露出了安心的神情,看來不須擔心了。





開場前,同團成員Mark的父母親在工作人員帶領下入場,引發全場粉絲們一陣騷動。JAY B穿著一身淺粉紅色中長版絲質襯衫登場,精湛的舞台魅力,立即吸引住粉絲的目光,一連「Switch It Up」、「Ride」與「AM PM」三首耳熟能詳的好歌,讓粉絲們相當投入尖叫不斷。





他也迫不及待向紛絲們問候,先問大家是否喜愛他今日的穿著,請大家稱呼他為「Pink Boy」!他先說明了這身打扮粉紅色襯衫加上牛仔褲與皮鞋,不太像是他本人的風格,而是在公司強烈的推薦之下,他也就穿著這套服裝登場了!粉絲們反映襯衫長度應該再短一點,當他舉起雙手的時候大家才有可能看到小小露出的腹部!令他聽了覺得相當有趣。





演唱會共滿滿22首好歌外加彩蛋組曲,包括「In To You」、「Dive into you」、「Count On Me」、「Sunrise」等,均展現他爆炸的魅力!結束後,JAY B展現「寶藏隊長」的貼心,親自在台上一一歡送鳥寶寶們平安回家,成功舉辦完巡迴演唱會後,JAY B也期待未來能再一次來台灣造訪!





