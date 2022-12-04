和秀英交往10年何時迎娶？鄭敬淏親口提結婚時間：等待適合的時機

鄭敬淏親口提到了結婚問題。

鄭敬淏和少女時代成員秀英相戀10年，一直感情甜蜜，雖然幾乎從不在SNS上公開同框照，但很多照片裡都有對方的存在，比如互相拍攝的旅行照，再比如對方的愛犬等等，兩人低調地享受著生活。 從他們的戀情被D社曝光，拍到分開時戀戀不捨，鄭敬淏一步三回頭的樣子開始，這對演員配女愛豆的愛情就受到了廣大粉絲和民眾的認可，穩定交往幾年網友們也紛紛開始催婚。

最近，鄭敬淏和馬東錫主演的電影《整形帝王》正式上映，鄭敬淏接受多家媒體採訪為新片做宣傳。 而有了秀英這個優秀的女友，鄭敬淏自然也逃不過媒體對於兩人感情的追問，提到穩定交往10年，兩人到底何時會結婚時，鄭敬淏淡定地微笑著回答：「在等一個適合的時期，我們還沒有具體聊過這個話題，哎喲，都已經10年了......」 鄭敬淏和秀英雖然不在SNS上直接曬合影秀恩愛，但兩人很愛通過留言互動，毫不介意他人的目光，鄭敬淏解釋：「現在不會看別人顏色，也完全不在意。 」展現了娛樂圈公開戀愛CP遊刃有餘的一面。



認真談了10年戀愛，秀英對鄭敬淏又是怎樣的存在呢？ 鄭敬淏稱：「真的很久了，過去的10年裡有很多回憶和故事都是和她一起創造的，老實說從另一角度來看我倆是對方唯一一個可以吐露很多事情的存在，不過我好像也不太會和她說外面的事情。 」



此外，馬東錫和鄭敬淏主演的《整形帝王》講述了以整形外科為背景，講述了醫生和事務長捲入某起事件中，展開了意想不到的事業的故事，於11月30日正式上映。



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