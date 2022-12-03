男团GOT7队长JAY B性感抒情开场！「今天是Pink Boy」一登场先说明服装取向！

会唱、会跳、会创作又能带领团队，超人气韩流实力男团GOT7的中心灵魂队长林在范JAY B於12月3日晚间於台北TICC举办世界巡回演唱会，为了呈现最好的内容给粉丝，他特别在12月1日抵达台湾，随即便投入演唱会内容讨论，而今天JAY B又提早到会场，可说是为晚间的演出做足准备。





台北场是本次亚洲巡回中的加场，JAY B也特别努力。看著几乎满座的鸟宝宝不离不弃，JAY B在台上也感性的说：「记得这里也是GOT7第一次来演出的地方。」不过今日更多的是没有看过第一次演出的新进粉丝，让JAY B更加惊讶。他还透露原本有点担心这样大的场地能否坐得满？听见了满场的尖叫声，JAY B露出了安心的神情，看来不须担心了。





开场前，同团成员Mark的父母亲在工作人员带领下入场，引发全场粉丝们一阵骚动。JAY B穿著一身浅粉红色中长版丝质衬衫登场，精湛的舞台魅力，立即吸引住粉丝的目光，一连「Switch It Up」、「Ride」与「AM PM」三首耳熟能详的好歌，让粉丝们相当投入尖叫不断。





他也迫不及待向纷丝们问候，先问大家是否喜爱他今日的穿著，请大家称呼他为「Pink Boy」！他先说明了这身打扮粉红色衬衫加上牛仔裤与皮鞋，不太像是他本人的风格，而是在公司强烈的推荐之下，他也就穿著这套服装登场了！粉丝们反映衬衫长度应该再短一点，当他举起双手的时候大家才有可能看到小小露出的腹部！令他听了觉得相当有趣。





演唱会共满满22首好歌外加彩蛋组曲，包括「In To You」、「Dive into you」、「Count On Me」、「Sunrise」等，均展现他爆炸的魅力！结束后，JAY B展现「宝藏队长」的贴心，亲自在台上一一欢送鸟宝宝们平安回家，成功举办完巡回演唱会后，JAY B也期待未来能再一次来台湾造访！





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