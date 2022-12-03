安宰賢「外遇證據」被證實是假！具惠善稱「友人親眼見到」、告娛記損害名譽，判決結果近日出爐

韓國娛記李鎮浩上月30日在YouTube頻道直播時透露了被具惠善起訴的判決結果，也間接證實了「安宰賢外遇」乃子虛烏有。

安宰賢和具惠善2016年結婚，2020年7月經過近一年的協議正式離婚。去年5月，韓網論壇出現一篇據悉是「演員A某」寫的陳述書，其中提到A某在2018年12月電視劇《愛上變身情人》製作期間，於某餐廳目睹安宰賢與一名女性親密接觸、「拉著手去了其他房間」，還在殺青宴結束時看到安宰賢與該女性淩晨前往其他建築，但李鎮浩對這份文件的真偽表達質疑。



李鎮浩當時PO影片稱該文件沒有簽字印章、格式不合規范、缺乏可信性，洩露意圖也令人懷疑，最重要的是跟A某求證後，A某表示沒寫過這份陳述書。 隨後具惠善方面表示網上洩露的陳述書與具惠善本人持有的原本內容一致，A某是作為具惠善的朋友、為幫助她打離婚官司而出面作證; 因為李鎮浩質疑文件真實性，具惠善方還對她提出訴訟，理由是散播虛假內容、損害名譽。



經過1年6個月的調查，檢方最終判定李鎮浩的影片不包含虛假內容或誹謗目的，即沒有嫌疑、不予起訴，也證實了那份陳述書實為假造。 李鎮浩在直播中與律師通話，律師表示具惠善稱她是聽了A某的話之後代為寫下陳述書且經過A某確認，但A某多次表示沒有這回事; 洩露途徑也很難解釋，既然具惠善稱只有自己持有原本，難道有人偷偷潛入具惠善家中、打開電腦拿走文件並發佈到網上？



網友紛紛留言：「安宰賢好可憐」、「具公司操縱輿論好可怕，既然已證實陳述書是偽造，希望不要再有人去罵安宰賢了」、「安宰賢一定壓力很大」、「大家早都知道她有說謊症吧？ 恭喜記者」。

▽李鎮浩質疑陳述書真偽：



▽李鎮浩獲得無嫌疑判定：



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