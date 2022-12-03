和DAWN分手之外，网友发现4Minutes昭贤和泫雅重新搭上线！疯狂猜测：4Minutes会回归？

希望能再看到合体！

近期的娱乐圈重磅弹就属泫雅跟DAWN！在近日泫雅无预警宣告「和DAWN分手了，决定当好朋友」，并感谢大家支持，一席话震惊各界！向来爱的高调的两人，不顾外界眼光及两人间的差距，泫雅甚至不惜杠上公司，而后和DAWN以双人体制活动，中间还求婚！然而6年后却物是人非。



分手消息一出，许多网友马上挖出过往片段，找出两人感情生变的蛛丝马迹，而今泫雅也已大幅删除合照，虽然惋惜却也只能祝福彼此。然而近日却有许多关於女方的不实消息传出，让DAWN严厉表示：将针对谣言采取法律行动，决心硬起来对抗。



网友除了追踪双方动向，也发现泫雅开始和4Minute联系上！在数年前4Minute人气超高、唱红不少脍炙人口的歌曲，然而团体最后却不敌魔咒、以解散收场，成员自此也未关注泫雅。如今网友发现，泫雅似乎和4Minute成员昭贤在社群上互动，瞬间又惊又喜！不久前4Minute成员昭贤被发现追踪泫雅、两人也互相按赞贴文，让大家开始疯狂猜测：4Minute会集体再出现吗？



#Hyuna liked #Sohyun's ig post last month!!!!



the post shows Sohyun painting her dog KwonChong. aings and 4nias are speculating that Sohyun was at Hyuna's house to paint together because it looks like Hyuna's house !!!!



#4MINUTE #포미닛 https://t.co/J4KSZgIbYz pic.twitter.com/EJndBIsFLz — jiyoon source (fan account) (@jiyoonsource) November 24, 2022

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