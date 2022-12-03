和DAWN分手之外，网友发现4Minutes昭贤和泫雅重新搭上线！疯狂猜测：4Minutes会回归？

和DAWN分手之外，网友发现4Minutes昭贤和泫雅重新搭上线！疯狂猜测：4Minutes会回归？

明星   2022年12月3日   星期六11:24   Lorrie  

（封面图源：IG@hyunah_aa、IG@kkwonsso_94）

希望能再看到合体！

近期的娱乐圈重磅弹就属泫雅跟DAWN！在近日泫雅无预警宣告「和DAWN分手了，决定当好朋友」，并感谢大家支持，一席话震惊各界！向来爱的高调的两人，不顾外界眼光及两人间的差距，泫雅甚至不惜杠上公司，而后和DAWN以双人体制活动，中间还求婚！然而6年后却物是人非。

分手消息一出，许多网友马上挖出过往片段，找出两人感情生变的蛛丝马迹，而今泫雅也已大幅删除合照，虽然惋惜却也只能祝福彼此。然而近日却有许多关於女方的不实消息传出，让DAWN严厉表示：将针对谣言采取法律行动，决心硬起来对抗。

网友除了追踪双方动向，也发现泫雅开始和4Minute联系上！在数年前4Minute人气超高、唱红不少脍炙人口的歌曲，然而团体最后却不敌魔咒、以解散收场，成员自此也未关注泫雅。如今网友发现，泫雅似乎和4Minute成员昭贤在社群上互动，瞬间又惊又喜！不久前4Minute成员昭贤被发现追踪泫雅、两人也互相按赞贴文，让大家开始疯狂猜测：4Minute会集体再出现吗？

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