泫雅公開「嬰兒鞋麵包」再惹懷孕疑雲！粉絲熱議：真的有喜？

歌手泫雅因為在SNS上發佈的一組特別照片，再次陷入「懷孕傳聞」之中，引發熱議。

泫雅於日前通過個人IG上傳了多張照片，並未附上任何文字說明。其中一張照片中，出現了造型宛如嬰兒鞋的麵包，立刻引起粉絲與網友的關注與討論。

從公開的照片可以看到，泫雅身穿黑色短版上衣與全黑造型，展現出率性又摩登的氛圍，大方秀出纖細的腰線與苗條的身材。另外，她還以寬鬆浴袍造型出鏡，大膽露出鎖骨與胸口，散發致命魅力。



然而，最引發討論的還是與她自拍同時曝光的那張「嬰兒鞋造型麵包」。由於過去泫雅在與Highlight出身的龍俊亨閃電結婚時，就曾被質疑是奉子成婚。如今，這張照片讓「懷孕了嗎？」的揣測性留言再度湧現。



回顧去年10月，泫雅與龍俊亨突然宣佈結婚，當時外界便盛傳她可能已懷孕，對此，泫雅所屬公司曾嚴正否認，稱「毫無根據的臆測」。婚後不久，泫雅因體態略顯豐腴，再度被指懷孕，對此她也曾以「減肥才是答案」間接駁斥傳聞，強調只是單純變胖。

雖然泫雅尚未對此波傳聞作出任何回應，但她依然透過SNS持續與粉絲互動，分享日常與多變的時尚風格，展現她依舊自由奔放的個人魅力。

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