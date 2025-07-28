泫雅自爆「手捂胸」照直衝熱搜第一！眼神迷離，精神狀態反成關注焦點

歌手泫雅於7月27日深夜在個人SNS上傳多張全裸自拍照，引發社群熱議。

照片中，她全身赤裸站在鏡頭前，僅以一隻手遮住胸部，血管清晰可見，另一手則拿著打火機，眼神迷離，畫面大膽前衛，充滿強烈情緒



然而這組突如其來的照片也讓不少粉絲與網友震驚不已，有人形容「看起來非常不安」、「到底怎麼了」、「感覺像是在求救」，更有網友懷疑是否存在精神狀態不穩的可能。 一部份人則認為泫雅是在刻意追求「危險的感性」與話題性，表示「怎麼看都像是在博取關注」、「這不是藝術，是一種暴露行為」、「照片看起來太讓人不舒服了」、「婆家看到會怎麼說」。



這組照片也讓不少人對泫雅的近況表示擔憂，「她看起來很不穩」、「像是在尋找存在感」、「感覺有點危險」，還有人留言「如果是真的想表現藝術，應該辦攝影展，而不是在SNS上丟出裸照」。 此外，也有觀點指出泫雅年紀輕輕就進入演藝圈，長年承受外界壓力，這可能是她藉由極端方式表達內心情緒的結果。

泫雅自出道以來形象大膽奔放，是韓國娛樂圈中少見的性感偶像代表。 她於去年10月與同為愛豆的俊亨登記結婚。 兩人戀情也曾一度成為焦點，但這次的行為卻讓不少粉絲陷入擔憂。

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