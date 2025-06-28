4minute合體再燃希望！昭賢重新追蹤泫雅IG兩年後公開同框，泫雅和智賢也有互動

4minute為人氣二代女團之一，2016年解散時讓許多粉絲甚至K-POP迷不捨，解散時甚至傳出不合，不過成員昭賢（權昭賢）和泫雅這幾年卻重新互動，還公開同框了！

4minute 2016年解散時，全員僅泫雅和公司CUBE娛樂續約，其他成員也紛紛取消追蹤泫雅IG，讓成員間不合傳聞甚囂塵上，有人認為五個人之間確實很可能因人氣不平衡或資源分配不均而鬧不合，但也有人認為「同事就是同事」，私下沒聯絡很正常。



2年前就有粉絲發現泫雅點讚了昭賢的貼文，昭賢也追蹤了泫雅IG，更令廣大粉絲激動的是，泫雅為正在拍攝電影《送貨上門》的昭賢咖啡車，昭賢貼出了認證照！只可惜，去年泫雅和龍俊亨結婚時，4Minute成員均未參加兩人婚禮，讓4minute不合傳聞再現。

*過往報導回顧：‎〈4minute也有機會全員合體了嗎～昭賢重新追蹤泫雅IG，泫雅為昭賢送上咖啡車應援〉



最新消息，泫雅和昭賢終於公開再同框，泫雅和昭賢都上傳多張合照，昭賢寫下「有人支持我的新挑戰… 太感謝了.. 很高興了.. 很感動 什麼時候準備的… 我哭了ㅠㅠㅠ 非常感謝:)」其中的影片可見泫雅送上了一顆愛心形狀的蛋糕，替昭賢加油打氣「想做什麼就做什麼吧」。



其實除了和昭賢仍有互動外，泫雅和隊長智賢（南智賢、南知呟）本月也有互動。本月18日正值4minute出道16周年，智賢發了非常多舊照憶當年，寫下「是用很多愛填滿的20代」、「為了不讓那些閃耀的時光褪色，讓我下決心未來要過得更好」等字句，且感謝成員、工作人員和粉絲們，底下昭賢和嘉允都留言感謝她或是為她加油打氣。



當日泫雅倒是發了張照片標記了智賢，看起來是收到智賢送來的紀念花束，還加上過往4minute宣傳照，她說：「我們真的很漂亮很珍貴。」智賢留言：「真的很漂亮，太珍貴了！！！」智賢的IG追蹤名單中也再次見到泫雅（按：泫雅的IG追蹤一直是0）。



從智賢和泫雅都公開慶祝4minute出道16周年，加上泫雅再次和昭賢有所互動，4minute到K-POP圈粉絲見了都相當欣慰，部分粉絲不禁燃起4minute有望重新合體的希望。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞