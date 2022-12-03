孔劉又去釣魚啦！濟州島狂釣6尾軟絲同船第一，表演拿手煮泡麵被嗆噴嚏連連

昨天SOOP Management在YouTube頻道更新了孔劉跑去濟州島釣魚的vlog，是橫跨三年釣魚系列的最後一期，且看且珍惜啊！

這次孔劉趁夏季來到濟州島釣「斑紋魷魚」（萊氏擬烏賊，俗稱「軟絲仔」），第一天就順利釣到6隻，數量和重量都是同船第一，還一路被海豚尾隨，玩得很開心（結尾有孔劉親自拍攝的海豚影片）。 孔劉把他釣來的軟絲仔和透抽（火箭魷）切成刺身請工作人員品嘗，還做了拿手的煮泡麵，強調加入軟絲味道完全不同！



孔劉的泡麵原則：先放調料煮開再放麵條，加海鮮就不加雞蛋。 不過這次經紀人買的不是孔劉常用的泡麵品牌，調料煮一煮滿屋都是嗆辣的氣味，害孔劉噴嚏連連。 孔劉一下子忘記開瓦斯、一下子加太多水，慌亂中還差點把最重要的軟絲給忘了，耍帥失敗但真實感滿分XD



孔劉之前給《ESQUIRE KOREA》拍雜誌就是現在這個髮型，做好造型後相當帥氣，日常則稍顯蓬亂。孔劉：「大家可能感覺很違和吧？ 但我就喜歡這樣。」 不愧是傲嬌的鬼怪XD



第二天拍攝組跟著孔劉出海，可惜運氣不好只釣到2條軟絲，其他都是魚類。 等待期間孔劉表示釣魚系列差不多可以結束，接下來該工作才是。不得不說，孔劉就算一句話都不講、只是站在船邊上，都是一道養眼的風景啊！



話說回來，孔劉上一部作品還是去年12月的《寧靜海》，接近一年沒有選定新作品。 今年10月他釣到一尾75cm超大真鯛、打破個人記錄，合影之後就放生，祈願道：「保佑我作品全部成功吧。」 看來和大家一樣，孔劉也對新作品十分期待呀！





▽孔劉煮軟絲泡麵：



▽孔劉濟州島海釣：



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