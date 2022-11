「李昇基是好人！」朴明洙為後輩李昇基與HOOK爭議發聲：「太不公平，這是他的權益」

有溫暖的前輩真好!

在職場上若能遇見照顧後輩、願意提攜的前輩,會是一件多幸福的事!特別是看重輩份與年紀的韓國演藝圈,即便競爭激烈,但看見溫暖的前後輩互動,都會讓大家心裡感到溫暖!而最近喜劇演員朴明洙及針對李昇基的遭遇公開發聲,就引起一陣話題。



李昇基和經紀公司HOOK的紛爭仍持續進行,對於李昇基18年來拿不到音源收入、甚至被代表精神暴力、恐嚇的悲慘遭遇,接引起大眾關注,粉絲也為偶像遭遇感到十分不平!



最近朴明洙在個人電台上,談及李昇基與公司的糾紛,說道:「自己過去也曾有類似遭遇,然而這是公司的錯,公司需要改變」,並繼續說道:「李昇基是善良的人,公司應該給他應得的。」力挺後輩。



Comedian Park Myung Soo talked for Seunggi in his radio show



He said, "Lee Seung Gi is a good person. He trusted the people who watched him so far, so they shouldn't use it like this"



And continued to say that he hope #LeeSeungGi will be able to finish it on a good note pic.twitter.com/YlJ9hVfRfg