「李昇基是好人！」朴明洙為後輩李昇基與HOOK爭議發聲：「太不公平，這是他的權益」

有溫暖的前輩真好！

在職場上若能遇見照顧後輩、願意提攜的前輩，會是一件多幸福的事！特別是看重輩份與年紀的韓國演藝圈，即便競爭激烈，但看見溫暖的前後輩互動，都會讓大家心裡感到溫暖！而最近喜劇演員朴明洙及針對李昇基的遭遇公開發聲，就引起一陣話題。



李昇基和經紀公司HOOK的紛爭仍持續進行，對於李昇基18年來拿不到音源收入、甚至被代表精神暴力、恐嚇的悲慘遭遇，接引起大眾關注，粉絲也為偶像遭遇感到十分不平！



最近朴明洙在個人電台上，談及李昇基與公司的糾紛，說道：「自己過去也曾有類似遭遇，然而這是公司的錯，公司需要改變」，並繼續說道：「李昇基是善良的人，公司應該給他應得的。」力挺後輩。



Comedian Park Myung Soo talked for Seunggi in his radio show



He said, "Lee Seung Gi is a good person. He trusted the people who watched him so far, so they shouldn't use it like this"



And continued to say that he hope #LeeSeungGi will be able to finish it on a good note pic.twitter.com/YlJ9hVfRfg — DINU #ForeverWithSeunggi (@Seunggimylove) November 25, 2022

朴明洙也補充，李昇基因對公司的信任，所以長久以來皆未起疑，甚至因為公司指李昇基是「小咖歌手」、「發歌是為了回饋粉絲、歌曲都沒有賺錢」，而認為自己不該拿音源所得，事後因員工誤傳訊息，才知所得將近百億的所得皆被公司佔有。



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