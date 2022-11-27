[分集劇情]《凍死的戀愛》崔始源浪漫早餐告白李多熙！電視節目攏是假、始源遭蛋糕砸臉！（EP13－14）

[有雷]《凍死的戀愛》崔始源與李多熙終於決定不再錯過彼此，但困難的是即將步入結局的戀愛實境節目《愛的王國2》又該如何收尾呢？意外事件頻傳必須緊急收尾的節目到最後一刻仍然不平靜，李多熙為救人經歷人生跑馬燈，事後也更珍惜身邊的他。

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《凍死的戀愛》下週就要步入大結局，麗凜（李多熙飾）也終於體會到那個身邊不可或缺的人就是朴載勛（崔始源飾），看著載勛對別人的體貼，心中自然不是滋味。載勛也貼心為她準備早餐，更向麗凜獻上浪漫的告白，讓麗凜幾乎紅了眼眶說不出話。不過載勛也事先表明，節目中《愛的王國》他也不會在鏡頭前讓原定的配對女主角智妍太難看，仍會配對走到最後落幕。



真正陷入了戀愛幸福感的智妍，仍沉醉在載勛的體貼中，載勛在鏡頭外也向智妍說明了自己的心意，希望智妍有心理準備並且好好完成節目設定。智妍聽了相當失望，在最終抉擇時，載勛仍依照自己原本的想法與節目走向選擇了她，但智妍卻直接拿蛋糕砸向了載勛，原本在節目中人氣最高的CP卻是落得如此結局，使在場的人一陣錯愕。



現場除了錄製觀眾們最在意的最終抉擇，而卻是另一位女性參加者的傷口，從節目一開始就沒有被人選擇的她，多年來的躁鬱症又發作，喝了酒之後坐在陽台邊作勢輕生。麗凜見狀立即衝上她所在位置進行勸說，而在場人員也已做好安全措施，沒想到一個不小心竟是麗凜從高處摔落！載勛見狀急得緊急將她送醫。



麗凜醒來後，訴說自己因為事件當時經歷了人生跑馬燈，於是決定更珍惜載勛，載勛也將她的家中細心重新布置與清掃，讓麗凜相當感動，也正式回應了載勛的告白，不過兩人的關係仍對身邊親友們保密到家。《愛的王國2》另一PD姜彩璃又惹事，除了一直想用特殊手段刺激收視率，還與其中一位參賽者滾床單，事件也被人檢舉至公司，她總是只當作工作沒有體會人與人之間的真實情感，《愛的王國2》最終又會如何收尾呢？



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