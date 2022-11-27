「李升基是好人！」朴明洙为后辈李升基与HOOK争议发声：「太不公平，这是他的权益」

有温暖的前辈真好！

在职场上若能遇见照顾后辈、愿意提携的前辈，会是一件多幸福的事！特别是看重辈份与年纪的韩国演艺圈，即便竞争激烈，但看见温暖的前后辈互动，都会让大家心里感到温暖！而最近喜剧演员朴明洙及针对李升基的遭遇公开发声，就引起一阵话题。



李升基和经纪公司HOOK的纷争仍持续进行，对於李升基18年来拿不到音源收入、甚至被代表精神暴力、恐吓的悲惨遭遇，接引起大众关注，粉丝也为偶像遭遇感到十分不平！



最近朴明洙在个人电台上，谈及李升基与公司的纠纷，说道：「自己过去也曾有类似遭遇，然而这是公司的错，公司需要改变」，并继续说道：「李升基是善良的人，公司应该给他应得的。」力挺后辈。



Comedian Park Myung Soo talked for Seunggi in his radio show



He said, "Lee Seung Gi is a good person. He trusted the people who watched him so far, so they shouldn't use it like this"



And continued to say that he hope #LeeSeungGi will be able to finish it on a good note pic.twitter.com/YlJ9hVfRfg — DINU #ForeverWithSeunggi (@Seunggimylove) November 25, 2022

朴明洙也补充，李升基因对公司的信任，所以长久以来皆未起疑，甚至因为公司指李升基是「小咖歌手」、「发歌是为了回馈粉丝、歌曲都没有赚钱」，而认为自己不该拿音源所得，事后因员工误传讯息，才知所得将近百亿的所得皆被公司占有。



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