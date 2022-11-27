《社內相親》的「夏泰CP」又有售後！安孝燮＆金世正合體頒獎，兩人真的好配啊～♥

《社內相親》的「夏泰CP」又有售後！安孝燮＆金世正合體頒獎，兩人真的好配啊～♥

明星   2022年11月27日   星期日11:33   Yuan  

（封面圖源：SBS《社內相親》劇照、IG@clean_0828）

一年一度的《2022 Melon Music Awards》頒獎典禮在26日舉行。

而《社內相親》的「夏泰CP」也合體頒OST的獎，安孝燮：「我們在4月殺青後，應該有半年沒見了吧？你過得好嗎？」金世正：「我在《社內相親》之後，拍了《今日的網漫》。」安孝燮：「我在努力的拍Netflix《走進你的時間裡》。」金世正：「今年我們出演《社內相親》成為大熱CP，再次感謝大家。」（獲獎的還是《社內相親》的OST：MeloMance〈Love, Maybe〉）

之後，金世正更在 IG 更新兩人在後台拍攝的合照，還寫上：「夏泰 夏泰。」這售後也讓不少劇迷激動表示：「快點再搭一部劇」、「居然還能看到售後，我的CP」、「好帥好美」、「又想起追劇的時光了」等等。

在《社內相親》結束後，兩人也是非常忙碌！安孝燮拍攝《走進你的時間裡》（韓版《想見你》）後，近日開始拍攝《浪漫醫生金師傅3》；金世正馬上接著拍《今日的網漫》，日前也確定繼續出演《驅魔麵館2》，期待兩人的新作品！年末的頒獎典禮，也希望可以再看到他們合體啦～！
（圖源：SBS《社內相親》劇照）（圖源：SBS《社內相親》劇照）

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