女帝實力認證！當紅偶像佔據YouTube年度搜尋榜單，太妍獨入榜引熱議：也太強？！

多年來維持高人氣真的很厲害！

作為「韓流女帝」的少女時代，撐過多年高低潮，早已奠定偶像界的巨星地位。自出道以來創下多項紀錄，許多歌曲經過多年，傳唱度仍超高。今年迎來成團15周年，成員們在各界皆有優秀表現，而先前擔任隊長的太妍，除了跨足綜藝界外，也持續透過個人solo帶來優異作品。



最近YouTube公布搜尋排行名單，在KPOP類別中全是當紅偶像，如BLACKPINK各成員、Twice成員娜璉、IVE張員瑛等等，一字排開皆是時下大勢偶像。然而其中太妍的出現引起論壇熱議。



在少女時代裡，太妍的好歌喉與穩定表現一直備受稱讚，最近在個人solo中的表現，更是受到大眾追捧，不只音源霸榜，更受到多方業界、獎項肯定，特別是今年的三輯《INVU》，以獨特音樂風格攻陷大眾，橫掃今年各項大獎。這次在搜尋榜中排行第四，讓網友都超激動湧入留言討論！友人表示：「太妍太能打！」、「07年出道現在還這麼活躍，證明她真的有實力」、「太妍一直都在我的歌單中」。



#TAEYEON Most searched Kpop female idols on Youtube (2022)



Korea: #1

US: #4

Japan: #10



Her relevance after 15 years is no joke! KING TAEYEON https://t.co/UzjBNLW95u — (@IMALLYOURS39) November 23, 2022

先前太妍在個人社群發布一段文字，似乎心情低落而有感而發，且剛好爆發Genie獎項爭議，引起粉絲擔心，而後又傳出確診消息，所幸如今已康復解除隔離，太妍也曬出自拍照向大家報平安。



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