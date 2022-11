女帝實力認證！當紅偶像佔據YouTube年度搜尋榜單，太妍獨入榜引熱議：也太強？！

多年來維持高人氣真的很厲害!

作為「韓流女帝」的少女時代,撐過多年高低潮,早已奠定偶像界的巨星地位。自出道以來創下多項紀錄,許多歌曲經過多年,傳唱度仍超高。今年迎來成團15周年,成員們在各界皆有優秀表現,而先前擔任隊長的太妍,除了跨足綜藝界外,也持續透過個人solo帶來優異作品。



最近YouTube公布搜尋排行名單,在KPOP類別中全是當紅偶像,如BLACKPINK各成員、Twice成員娜璉、IVE張員瑛等等,一字排開皆是時下大勢偶像。然而其中太妍的出現引起論壇熱議。



在少女時代裡,太妍的好歌喉與穩定表現一直備受稱讚,最近在個人solo中的表現,更是受到大眾追捧,不只音源霸榜,更受到多方業界、獎項肯定,特別是今年的三輯《INVU》,以獨特音樂風格攻陷大眾,橫掃今年各項大獎。這次在搜尋榜中排行第四,讓網友都超激動湧入留言討論!友人表示:「太妍太能打!」、「07年出道現在還這麼活躍,證明她真的有實力」、「太妍一直都在我的歌單中」。



#TAEYEON Most searched Kpop female idols on Youtube (2022)



Korea: #1

US: #4

Japan: #10



Her relevance after 15 years is no joke! KING TAEYEON https://t.co/UzjBNLW95u