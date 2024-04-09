SJ D&E全新節目《要來這邊嗎？》創立太妍絕對是功臣！狂攀關係要太妍留下XD

Super Junior-D&E最近回歸出新輯之外，還馬不停蹄開設YouTube頻道「東海水與白頭赫宰」，同時展開新節目《要來這邊嗎？》，首個嘉賓邀請到的是SM娛樂老朋友少女時代太妍！

光是Super Junior與少女時代的相遇就有足夠話題性，三人間聊天更是笑果十足。先說《要來這邊嗎？》節目名字何來，原來源自某次典禮是坐圓桌，太妍和Super Junior坐一桌，發現隔壁桌河成雲一個人有些冷清，便招手邀他：「要來這邊嗎？」《要來這邊嗎？》就以情境劇向來賓招手：「要來這邊嗎？」開啟序幕。



太妍聽了節目名字由來，知道了自己是首個來賓，結果銀赫東海異口同聲：「你是不是以為你是來賓？是三個MC！」這個哏（梗，笑點）便幾乎貫穿整個節目，銀赫東海一直想和太妍攀關係拉攏她！



牽起的共同點包括「全是魚類」，東海是「尼莫相」太妍是「波妞相」，銀赫是鯷魚；一團是Super Junior和少女時代，都是多人團出身；三個人住很近可以一起搭車回家；太妍的狗叫Zero，D&E上一張專輯主打歌是〈ZERO〉。



銀赫逮到機會就想延攬太妍，當太妍說當嘉賓都很擔心的時候，銀赫說：「所以叫妳來當MC了啊！」還向鏡頭喊話任何嘉賓有壓力的話，就考慮當MC吧！太妍吐露私下生活沒朋友、很無聊，銀赫：「那要每週都來嗎？來這裡就不會無聊了！我們出發的時候可以一起帶上妳。」太妍：「這些歐巴都計畫好了啊？」銀赫：「INT『J』！」東海：「ENF『J』！」MBTI是ISTJ的太妍聽了：「嘔……」



▼完整節目



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