柳演錫＋文佳煐《愛情的理解》12月21日首播！陷入愛情也令人心動的帥氣暖男回來了！

JTBC的新水木劇作品《愛情的理解》今日公開男主角柳演錫的劇照，本劇描述特自擁有利害關係的他們，相遇後理解了真正的愛情意義所在，由於在韓文中所謂「利害」與「理解」都是同一個單字，於是劇名也包含了這一體兩面的意思。

柳演錫擔綱男主角演出，他是已在KCU銀行永浦分行服務了三年的股長「常秀」，這個字的韓語也能解釋為「常數」，就像他的沉穩個性那樣，無論遇到了何種狀況也不手忙腳亂的人。他認為日常生活中只要沒有變數就是一種幸福，他的日常就是到平日銀行上班，休假時到想去的地方，就是這麼簡單固定的生活著。



就像追求安定的生活一樣，他認為在愛情裡也是無論在何種條件下都應考量到維持均衡的價值，但與他價值觀截然不同，讓他的規律生活亂了套的愛情，讓他的心開始動搖。他的生活不再那麼固定不可變化，而開始在情感上出現了掙扎。就像一年四季的更迭，漸漸步入戀情的河常秀生活上出現了什麼樣的變化，令人感到好奇。



公開的劇照中，在公司以認真的眼神集中工作的柳演錫，呈現上班族熟男的帥氣，暖男的笑臉是他的招牌，令人感到溫暖。但是步出了公司他換上了較休閒的打扮，在路燈下的他似乎在等待著某人，柳演錫看起來有些期待與小小緊張，與平時對工作駕輕就熟的他完全不同。不知道河常秀的生活會有什麼變化？究竟他該如何面對愛情這個變數？《愛情的理解》12月21日即將首播。



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