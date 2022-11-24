李昇基真的不知道自己音源收入？韓網友翻《認識的哥哥》佐證，恐連綜藝收入都不清楚

李昇基近日與合作長達18年的經紀公司HOOK娛樂撕破臉，Dispatch（D社）以「李昇基18年來音源收入為0」、「奴隸合約」為題，詳細爆料了雙方合約內容與經紀公司作為有何不妥。

*前情提要：‎李昇基辛苦工作18年音源收入為0！還被公司PUA：掙不到錢，要求還這麼多‎

無論是韓國或是海外民眾，聽聞消息都不禁想問：「李昇基真的不知道自己的音源收入嗎？」因為李昇基就是因唱歌走紅，也取得各大獎項認證，暢銷名曲包括〈因為你是我的女人〉、〈結婚好嗎〉、〈重回原點〉（Return）……等等多首歌曲。



很快就有網友翻出李昇基和EXO Kai去年出演《認識的哥哥》的畫面，他透露自己主持的選秀節目《Sing Again - 無名歌手戰》將推出第2季，底下《認哥》成員們開始鬧他、問他主持費是否變高，李昇基聽了不是像前面問題急忙否認，而是徐徐的說：「我其實不清楚拿多少主持費。」



《認哥》成員包括Kai當下都以為他是在虛張聲勢，覺得他「不知道拿多少錢就在工作」，甚至開玩笑節目組是給他空白支票、電視台給了他股份。回顧這片段後，不少網友更相信李昇基長期被Hook娛樂利用，或是更加心疼李昇基，推特轉發高達7000則。

推特或是‎Theqoo論壇‎討論此事的網友，心疼的說：「該不會綜藝的通告費也都被騙吧……」「李昇基一直以來是拿月薪嗎？瘋了，李昇基是賺錢的機器啊」「從出道就合作的經紀公司，到底對所屬藝人做了什麼事啊」「跟朴修洪一樣都是善良單純的形象，都被親近的人長期利用了」「想知道《兩天一夜》有沒有收到酬勞！」

當然也有網友懷疑李昇基若從來不知道收入多少，那生活上不會有問題嗎？但有網友認為李昇基從出道初期就跟著Hook，不是基於信任就是長期被精神操縱的關係，錯過了開口了解確切收入的時機。Hook娛樂權代表目前再被爆出‎對李昇基經紀人口出惡言的錄音檔證據，Hook長期以來對旗下員工到底做了多少惡質的事情，恐怕難以想像。

Theqoo‎另外還有網友翻出李昇基十幾年前出演《兩天一夜》的片段：「（成員）坐李昇基的車移動，工作人員為了安裝攝影機貼了一整晚的膠帶，看他很怕被社長罵的表情很真摯……」網友看了只是加倍心疼：「那時候真的還小，對孩子發什麼瘋啊？」「看來從練習生時期的精神操縱就超乎想像了……」更有網友提到當時20多歲的李昇基連電話都沒有，《兩天一夜》哥哥們都無法私下聯絡他。



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