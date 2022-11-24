女帝实力认证！当红偶像占据YouTube年度搜寻榜单，太妍独入榜引热议：也太强？！

多年来维持高人气真的很厉害！

作为「韩流女帝」的少女时代，撑过多年高低潮，早已奠定偶像界的巨星地位。自出道以来创下多项纪录，许多歌曲经过多年，传唱度仍超高。今年迎来成团15周年，成员们在各界皆有优秀表现，而先前担任队长的太妍，除了跨足综艺界外，也持续透过个人solo带来优异作品。



最近YouTube公布搜寻排行名单，在KPOP类别中全是当红偶像，如BLACKPINK各成员、Twice成员娜琏、IVE张员瑛等等，一字排开皆是时下大势偶像。然而其中太妍的出现引起论坛热议。



在少女时代里，太妍的好歌喉与稳定表现一直备受称赞，最近在个人solo中的表现，更是受到大众追捧，不只音源霸榜，更受到多方业界、奖项肯定，特别是今年的三辑《INVU》，以独特音乐风格攻陷大众，横扫今年各项大奖。这次在搜寻榜中排行第四，让网友都超激动涌入留言讨论！友人表示：「太妍太能打！」、「07年出道现在还这么活跃，证明她真的有实力」、「太妍一直都在我的歌单中」。



#TAEYEON Most searched Kpop female idols on Youtube (2022)



Korea: #1

US: #4

Japan: #10



Her relevance after 15 years is no joke! KING TAEYEON https://t.co/UzjBNLW95u — (@IMALLYOURS39) November 23, 2022

先前太妍在个人社群发布一段文字，似乎心情低落而有感而发，且刚好爆发Genie奖项争议，引起粉丝担心，而后又传出确诊消息，所幸如今已康复解除隔离，太妍也晒出自拍照向大家报平安。



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