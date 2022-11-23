《Missing：他們存在過2》即將來臨！高洙&許峻豪再度溫暖搭檔，高洙瀟灑長髮意外成亮點

以替失蹤亡者找回家人為主題的韓劇《Missing：他們存在過》，時隔2年推出續集，下月就要播出。

奇幻懸疑劇《Missing：他們存在過》以失蹤亡者的靈魂聚集之村莊為背景，講述主角們尋找失蹤亡者的遺體並且追查事件真相的故事，由高洙、許峻豪主演，搭上安昭熙、河俊、徐恩秀等演員，2020年首播時頗受好評，被認為是溫暖且療癒人心的好劇。



《Missing：他們存在過2》延續第一季劇情，高洙、許峻豪、安昭熙、河俊、宋建熙……等等原班人馬皆演出，李姃垠與金東輝則是主演群新面孔。導演閔延洪、編劇潘奇里與鄭素英也照舊，不過導演再加李藝林一人。



劇情將以全新的亡靈村莊為背景，看得到靈魂的兩位男主角「金旭」（高洙 飾）與張判錫（許峻豪 飾）再度搭檔，會遇上總愛開懷大笑的可愛亡者「姜恩實」（李姃垠 飾），以及的新村裡的神祕中心「吳日勇」（金東輝 飾），李宗雅（安昭熙 飾）會像過去一樣幫助金旭與張判錫查案。



「怎麼又看得到了呢？」「看得見靈魂的搭檔，回、歸？」今（23）日釋出的海報以明白的兩句話揭開2季序幕。更早釋出的海報則寫著「再次見到消失的他們」以新的村莊與營火為主題，其中營火重現了第1季為亡者祈禱的場景。



而目前釋出的預告，同樣以「失蹤」、「消失」（missing）、直指主題。一個男孩蹲在人來人往的馬路看著印有自己相片的宣傳單，金旭走向前撿起了傳單，傳單背後寫著「大叔，請幫幫我」。大叔望著男孩，旁白聲響：「再次見到消失的他們。」



喜愛《Missing：他們存在過》的觀眾對於2季的來臨相當興奮，而且很感動原班人馬出演，有趣的是，有些網友不禁把焦點放在高洙的一頭長髮上，很好奇金旭「這段日子發生什麼事」，有人喊帥也有人喊不習慣。

《Missing：他們存在過2》將在12月播出，從原本的OCN改由同集團的tvN編製。

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