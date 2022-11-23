《Missing：他们存在过2》即将来临！高洙&许峻豪再度温暖搭档，高洙潇洒长发意外成亮点

以替失踪亡者找回家人为主题的韩剧《Missing：他们存在过》，时隔2年推出续集，下月就要播出。

奇幻悬疑剧《Missing：他们存在过》以失踪亡者的灵魂聚集之村庄为背景，讲述主角们寻找失踪亡者的遗体并且追查事件真相的故事，由高洙、许峻豪主演，搭上安昭熙、河俊、徐恩秀等演员，2020年首播时颇受好评，被认为是温暖且疗愈人心的好剧。



《Missing：他们存在过2》延续第一季剧情，高洙、许峻豪、安昭熙、河俊、宋建熙……等等原班人马皆演出，李姃垠与金东辉则是主演群新面孔。导演闵延洪、编剧潘奇里与郑素英也照旧，不过导演再加李艺林一人。



剧情将以全新的亡灵村庄为背景，看得到灵魂的两位男主角「金旭」（高洙 饰）与张判锡（许峻豪 饰）再度搭档，会遇上总爱开怀大笑的可爱亡者「姜恩实」（李姃垠 饰），以及的新村里的神秘中心「吴日勇」（金东辉 饰），李宗雅（安昭熙 饰）会像过去一样帮助金旭与张判锡查案。



「怎么又看得到了呢？」「看得见灵魂的搭档，回、归？」今（23）日释出的海报以明白的两句话揭开2季序幕。更早释出的海报则写著「再次见到消失的他们」以新的村庄与营火为主题，其中营火重现了第1季为亡者祈祷的场景。



而目前释出的预告，同样以「失踪」、「消失」（missing）、直指主题。一个男孩蹲在人来人往的马路看著印有自己相片的宣传单，金旭走向前捡起了传单，传单背后写著「大叔，请帮帮我」。大叔望著男孩，旁白声响：「再次见到消失的他们。」



喜爱《Missing：他们存在过》的观众对於2季的来临相当兴奋，而且很感动原班人马出演，有趣的是，有些网友不禁把焦点放在高洙的一头长发上，很好奇金旭「这段日子发生什么事」，有人喊帅也有人喊不习惯。

《Missing：他们存在过2》将在12月播出，从原本的OCN改由同集团的tvN编制。

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