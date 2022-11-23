KARA出演《文明特急》直播經典歌曲串燒嗨翻！更要出擊《IU的調色盤》與《認識的哥哥》

睽違7年半，KARA本月29日將攜15週年紀念專輯《MOVE AGAIN》回歸，目前已開始受邀各大綜藝節目。

KARA 18日已來到YouTube頻道《文明特急》，節目錄製完畢便來場快閃直播，成員們和主持人JaeJae熱舞KARA名曲，整場串燒氣氛非常嗨，根本就在KTV！網友們在聊天室談論也相當熱鬧，多在感動KARA合體、是自己的青春啊！



由於現在的五人體算是兩代成員集合，包含原本的朴奎利、韓昇延、妮可與姜知英，還有在妮可與姜知英退出之後才加入的許齡智，五人「跨代」一同表演歌曲串燒別具意義，一些網友特別留言稱讚許齡智舞蹈記得比姐姐們還好呢！

▼串燒歌曲包括〈Mister〉、〈Rock U〉、〈Jumping〉、〈STEP〉、〈Mamma Mia〉、〈Lupin〉（已定位14:24）



KARA出演的《文明特急》將在12月1日正式播出。此外，KARA也將出演IU的YouTube頻道節目《IU的調色盤》（IU的Palette），以及JTBC《認識的哥哥》。網友知道KARA將和IU同場後，很是期待雙方互換歌曲演唱，也有網友提起IU與妮可曾共同擔任《英雄豪傑》節目班底，她們倆與已故的KARA成員具荷拉也一起主持過《人氣歌謠》。



▼妮可、IU與具荷拉2011~2012曾共同主持《人氣歌謠》



還有一個今（23）日最新消息，KARA 29日回歸的首個舞台在2022 MAMA AWARDS，除了新歌之外還會演唱〈Lupin〉、〈Mister〉與〈STEP〉，預計將掀起KPOP粉絲回憶殺。



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