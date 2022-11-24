HOOK娛樂這波操作震驚了所有人！國寶級演員尹汝貞吐槽：嫌我老了，不給贊助，衣服都是我自己買的

HOOK娛樂不僅剋扣了李昇基18年來的音源收益，還十分不尊重老牌藝人。

這兩日韓娛圈最大的新聞就是李昇基與HOOK娛樂之間的糾紛，李昇基一出道就與HOOK娛樂簽約，沒想到被逼入18年沒收到過一分錢音源收益的境地，還時不時遭受到經紀公司的言語PUA，大明星活得這麼憋屈也是少見。



消息曝光後HOOK娛樂成為了眾矢之的，作為韓國知名娛樂經紀公司，HOOK旗下擁有尹汝貞、李仙姬、李瑞鎮、李昇基、朴敏英等多名一線明星，每一位都是韓娛圈的佼佼者，尹汝貞更是在影視劇圈享有非凡地位，稱為「國寶級演員」也不為過。 然而，即使是尹汝貞這樣的頂級咖位，HOOK娛樂照樣不買單。 隨著HOOK娛樂對李昇基所做之事的曝光，尹汝貞曾經的發言再次引發了關注。

尹汝貞之前做客了《文明特急》，在節目上表示過：「不是我不要贊助，而是（公司）不給，為什麼呢？ 因為他們覺得我都這麼老了，沒必要給我買衣服，所以我穿的衣服都是自己掏錢買的。 」





出道38年的李仙姬也曾吐槽過HOOK娛樂，在《Sing Again 2》裡，李仙姬稱：「我其實很喜歡沙啞的嗓音，一直對自己的嗓音不滿意，後來過了那段時期之後，我開始明白要熱愛自己所擁有的一切，這樣才能讓自己更有光芒。」透露出公司曾對她的歌喉指指點點，導致自己對原來的嗓音很自卑。

隨著HOOK娛樂的惡劣行為越曝越多，網友們也加入了譴責行列，紛紛上網留言稱：「HOOK的PUA是祖傳的嗎」、「太惡劣了」、「這簡直就是給咱家藝人洗腦啊」、「雞皮疙瘩掉了一地，好嚇人的公司氛圍啊」、「 是不是他家所有藝人都被這樣PUA過來的？」等。

對於目前為止引發的各類爭議，HOOK娛樂只表示：「為了確認事實目前還在整理階段，今後還可能牽涉到法律問題，還請原諒不能及時發佈官方聲明。 」

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