李昇基辛苦工作18年音源收入為0！還被公司PUA：掙不到錢，要求還這麼多

原以為李昇基和HOOK娛樂靠信任和情誼牽手18年，沒想到卻是HOOK娛樂對他單方面的剝削。

21日，D社獨家報道了李昇基和HOOK娛樂的紛爭，沒想到出道18年的李昇基這麼多年來從未從HOOK收到過一分錢音源收益，從2004年到2022年，共發表過137首歌的他音源收入為零！

前幾日，李昇基方面突然公開了向HOOK娛樂發送內容證明的消息，要求公司公開收益分配詳細內容，因雙方已經合作了18年，在此之前從未傳出過任何不合，所以無論是粉絲還是網友都覺得非常不可思議。 不過，結合D社的爆料，現在看來這一切都是有原因的。



D社公開了李昇基向HOOK娛樂發送的內容證明書，他自出道以來所賺的音源收入有96億（韓幣，下同），但卻從未收到過一分錢的結算，2004年-2009年之間的音源銷量甚至從會計賬本中銷售。

從李昇基經紀人和HOOK代表權某之間聊天內容可以看出，李昇基工作時一天中有一餐的餐費需要李昇基自掏腰包。 HOOK還經常通過語言PUA（Pick-up Artist，對方從精神上控制你，對你進行言語或者行為打擊，讓你失去信心，從而對他（她）言聽計從）藝人，「昇基啊，你粉絲們不會買專輯的，都賺不到錢，怎麼要求還這麼多」、「 金XX經紀人，李昇基已經過氣了，讓他好好按照規定的路線走，珍惜一下經費（HOOK工作人員）」，字裡行間充滿傲慢，完全不尊重藝人，作為知名明星的李昇基反而要看對方的臉色做事。



在向HOOK發送內容證明之後，李昇基也給HOOK代表權某發去了短訊，表示：「我聽說您發了很大的火，還說即使賭上您的名字和人生也要弄死我，核算書我要了一年都毫無回復，我是在找回我的正當權利，為什麼您要這樣威脅我呢？ 」李昇基，被「奴役」了18年之後終於開始反擊了！

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