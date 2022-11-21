Disney+年底加入流量激戰！12月起連打《異感追擊：連瞳》《地下菁英》《Moving》

串流平台Disney+在多方嘗試各類新原創劇集後，在12月起即將接連推三部強打作品，包含題材獵奇懸疑的《異感追擊：連瞳》，以及從賭場翻轉人生的《地下菁英》，還有漫畫改編的英雄故事《Moving》，可說是精采可期。

#《異感追擊：連瞳》丁海寅、高庚杓、金慧峻主演

已確定即將在12月7日一次公開6集的《異感追擊：連瞳》引發全世界觀眾們的關心，劇情描述擁有不死之身的新人類「Connect 人」東秀，被器官地下買賣組織綁架，並搶走了他的一隻眼睛，移植到全韓國知名的連續殺人魔身上，隨後展開了緊張的追擊戰。由三位大勢演員丁海寅、高庚杓、金慧峻共同演出，更合作日本導演三池崇史，因此備受矚目。





#《地下菁英》崔岷植、孫錫求、李東輝、許城泰主演

接下來將於12月21日正式上線的Disney+原創系列《地下菁英》，描述沒有錢也沒有靠山，在菲律賓的賭場成為傳奇人物的「車武植」，捲入了殺人事件後幾乎走到人生的懸崖邊，開始了命懸一線的人生賭盤。由韓國傳奇影帝崔岷植，大勢演員孫錫求、李東輝等共同演出，並由電影《犯罪都市》導演姜允成首度跨足電視劇，同樣令人期待不已。





#《Moving》柳承龍、趙寅成、韓孝周、車太鉉主演

目前公開時間未定的《Moving》是一部超能力動作英雄作品，描述隱藏著自己的超能力而生活至今的孩子們，以及隱瞞過往痛苦祕密的父母們，如何一同面對超越時代的巨大危機。本劇根據同名網路漫畫改編，由《屍戰朝鮮》的導演朴仁濟執導，更請來超強演技派卡司包含柳承龍、趙寅成、韓孝周、車太鉉、柳承範、金成均、金希沅、郭善英、高允貞、金信祿、朴秉恩等俺員們共同演出，同樣在公開前就造成話題討論。

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