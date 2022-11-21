[分集劇情]《王后傘下》世子人選終於確定！金惠秀「大人不一定都是對的」為當年決定向兒認錯（EP11）

[有雷]《王后傘下》爾虞我詐的世子選拔賽終於來到尾聲，最後階段三人寶芡君、義聖君以及成枏大君回到宮內由殿下與儒生來選拔。在其他人用盡心機的狀況下，中殿金惠秀只力求公平競爭。終於如同大家所期待的，由想法成熟的成枏大君勝出，不過義聖君也不甘示弱必出招阻止其登基。

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《王后傘下》世子競賽來到宮內，最終三人必須透過殿下（崔元英飾）以及儒生團的即席問答而評分。殿下的心思大家無法左右，但對於儒生團就充滿許多變數。中殿（金惠秀飾）則是刻意按兵不動，先觀察著大妃娘娘（金海淑飾）究竟會支持太昭容的孩子寶芡君，還是領相一方的義聖君呢？

兩方人馬都拜見了大妃，而大妃則是告知自己從頭到尾都沒有改變過選擇， 從來沒認為寶芡君有機會，只因太昭容出身低賤，就算兒子再怎麼優秀也不可能是世子的人選，大妃坦言自己只是在利用他鞭策其他王子努力向前衝，因此勸退了寶芡君，把自己的名牌含淚取下，自動退賽。太昭容因此一蹶不振，頓失重心。中殿刻意讓她來到寢宮勞動，累到睡了也就沒心思難過了，她勉勵太昭容，當一個能夠以過來人經驗分享給孩子的母親，而不只是一個帶路人，必須避免孩子走上危險的道路才是。



領相一方則是由大妃透過兵判收買了許多儒生相關人士，只要支持義聖君，就能保障他們未來的仕途，或是家人將能得到更大利益，儒生間透過秘密紙條流傳著這些訊息，影響他們選出日後的世子人選。中殿自然也看在眼裡，獲得了殿下的允許而親自進入儒生所在的闈場內。她不慌不忙一一找出了藏在碗內、桌子下等等隱密流傳著的紙條，告訴所有儒生這一切她都看在眼裡，但為了保全替他們通風報信的下人安危，不願揭露真相。她當場燒掉了手上所拿到的紙條，表示給所有人一次悔過的機會，必須真正公平的進行這一場競賽。所有儒生也深知羞愧，即日起斷絕與外部的連結，公平進行考試。

最終在問答口試後，儒生們的選擇也和殿下相同，是思緒完整的成枏大君勝出。不過在此時，領相卻提出了「成枏大君可能並非殿下親生血脈」而否定了他的資格，甚至提出滴血認親。領相事先在水裡動了手腳，讓殿下以及成枏大君的血液無法融合。正當他得意看到這樣的結果時，中殿提出了將領相與女兒的血液也滴入同樣成分的水中，沒想到同樣無法融合，領相騎虎難下，再度敗陣，不過義聖君並未因此放棄。



中殿說明了為何成枏大君必須在兒時被送出宮外成長，由於她懷孕時正值先王逝世的國喪期間，當時被大妃認為此兒子是「不潔」的孩子，主張將他送走，當時的中殿還年輕，顧全殿下正要繼位的未來而未能據理力爭，只能順從。她也為此向成枏大君坦承自己當時的錯誤，不過貼心的成枏大君豈會怪罪母親，他看過來偷偷找他並且在角落哭泣的母親，也知道母親為何派大哥前來與他相處，於是成枏大君即將坐上世子之位，期待母親堅強守護所有孩子們。



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