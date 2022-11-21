李升基辛苦工作18年音源收入为0！还被公司PUA：挣不到钱，要求还这么多

原以为李升基和HOOK娱乐靠信任和情谊牵手18年，没想到却是HOOK娱乐对他单方面的剥削。

21日，D社独家报道了李升基和HOOK娱乐的纷争，没想到出道18年的李升基这么多年来从未从HOOK收到过一分钱音源收益，从2004年到2022年，共发表过137首歌的他音源收入为零！

前几日，李升基方面突然公开了向HOOK娱乐发送内容证明的消息，要求公司公开收益分配详细内容，因双方已经合作了18年，在此之前从未传出过任何不合，所以无论是粉丝还是网友都觉得非常不可思议。 不过，结合D社的爆料，现在看来这一切都是有原因的。



D社公开了李升基向HOOK娱乐发送的内容证明书，他自出道以来所赚的音源收入有96亿（韩币，下同），但却从未收到过一分钱的结算，2004年-2009年之间的音源销量甚至从会计账本中销售。

从李升基经纪人和HOOK代表权某之间聊天内容可以看出，李升基工作时一天中有一餐的餐费需要李升基自掏腰包。 HOOK还经常通过语言PUA（Pick-up Artist，对方从精神上控制你，对你进行言语或者行为打击，让你失去信心，从而对他（她）言听计从）艺人，「升基啊，你粉丝们不会买专辑的，都赚不到钱，怎么要求还这么多」、「 金XX经纪人，李升基已经过气了，让他好好按照规定的路线走，珍惜一下经费（HOOK工作人员）」，字里行间充满傲慢，完全不尊重艺人，作为知名明星的李升基反而要看对方的脸色做事。



在向HOOK发送内容证明之后，李升基也给HOOK代表权某发去了短讯，表示：「我听说您发了很大的火，还说即使赌上您的名字和人生也要弄死我，核算书我要了一年都毫无回复，我是在找回我的正当权利，为什么您要这样威胁我呢？ 」李升基，被「奴役」了18年之后终於开始反击了！

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