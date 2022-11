BTS柾國卡達逛街遇小女孩舉動融化粉絲～下秒「偷偷在女孩頭上比YA」粉絲：比賽誰可愛嗎XD

好俏皮XD

國際盛事「2022世界盃足球賽」即將開踢!這四年舉行一次的比賽終於到來,讓各國球迷超興奮,而這次BTS成員柾國將為比賽開唱的消息,更讓大家為之振奮、超期待他的表演!



柾國這次出現在機場的舉動引起關注,在機場突然丟下包包,只為了向粉絲鞠躬,超有禮貌的表現被大力稱讚!而最近一次前往卡達的路上,他還展示「空中踢球」的足技,超級有活力XD



現在在卡達的柾國,在表演前被捕捉到悠閒逛街的景象,一被觀眾發現馬上引來超多關注,而柾國本人也親切的向大家揮揮手。有位小女孩在柾國旁邊,而他竟然走過去在他頭上比YA,兩個小可愛的舉動融化現場,影片也在網路上引起熱議。



That one time you are at the mall and saw #jungkook @bts_bighit @Jungkook_SNS #JungkookInQatar #JungkookAtFIFAWorldCup We were so surprised! He approached my niece by the door. What a nice and humble young lad! He made our day! pic.twitter.com/mW5psjWu3M