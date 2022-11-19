[分集劇情]《明星經紀人生存記》李瑞鎮到底是英雄還是叛徒！劇情高度反轉Method娛樂再遇危機（EP3－4）

[有雷]《明星經紀人生存記》前兩集的鋪陳相當成功，引發觀眾們對後續劇情的好奇。Method娛樂公司代表猝逝，其太太卻想出售公司。李瑞鎮與其他三人共同立志搶救Method娛樂，仍須兼顧旗下藝人的各種突發狀況。李瑞鎮面臨家庭、事業等多重危機，他到底是利益導向的叛徒，還是暗中在執行其他計畫呢？

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《明星經紀人生存記》麻台旿（李瑞鎮飾）與金眾敦（徐賢宇飾）正努力為公司開發新案，找來現實中就是婆媳關係的金守美老師與徐孝琳演員，不過兩人卻因各自不同的原因而不想同劇演出。麻理事與眾敦雖然都用各自的方式來說服兩人，眾敦也體會到了演員們不想被定型，並且總有自己心中想要演出的角色類型。最終也因為金守美老師的智慧而化解了危機，婆媳關係也更進一步。



公司忙得焦頭爛額的同時，還遭人檢舉而必須進行稅務調查。麻理事、千齊認（郭善英飾）、眾敦與明愛姐閉門討論，甚至猜測是對手落井下石，麻理事這才說出代表生前挪用公款的事實，所有人開始繃緊神經接受調查。不過千齊認發現稽查員（盧相鉉飾）就是她在交友軟體上聊天的對象，於是開始主動接近他，雖然一直被不苟言笑的他拒絕，甚至一直出糗，千齊認卻還是為了追愛勇往直前，也將迎來下一段戀情。



產後育兒中更等待復出的好萊塢女演員秀賢，苦尋保姆不成而總是無法順利接戲，即使麻理事為她找到好的機會卻也難以順利進行，正當新手媽媽秀賢苦惱的同時，她以自己在武術學校學會的技能，在路上與前來找麻煩的小屁孩們過招，影片在網路上爆紅，經紀人們正在擔心她形象受損的同時，卻有遊戲廣告代言找上門，也是一種成功的另類復出。



對打的繁星娛樂虎視眈眈想挖角麻理事，並且要他帶走Method娛樂旗下藝人，這消息也立即傳遍了公司，加上千齊認指出公司會被查稅也是因為麻理事親自去檢舉的，想不到麻理事竟一口承認了，大家立即將他視為叛徒。大家氣憤不已的同時，傳來了原本要收購Method娛樂的公司突然放棄收購的消息，所有人這才發現，麻理事所做的一切，讓業界傳遍消息，都是為了阻止公司落入別人手裡，大家則又將他視為反轉的英雄。不過千齊認也從稽核員手中的資料發現，代表挪用公款的金額遠遠超乎他們想像，Method很可能面臨倒閉危機！



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