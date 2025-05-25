BTS防彈少年團Jin三登《吉米A咖秀》拍「美國版MV」，吉米法倫演「女主」申世景還原度超高！

BTS防彈少年團曾在2018年和2020年兩度做客美國NBC電視節目《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），大哥Jin近日發行SOLO二輯《Echo》再次回到這節目，不僅現場表演新歌〈Don't Say You Love Me〉，還跟主持人吉米法倫一起拍了MV，效果十足XD

Jin聊到不久前在個人網綜裡採訪湯姆·克魯斯的感受，興奮表示阿湯哥代表了自己青少年時期的文化生活。 Jin還跟吉米法倫對調位置嘗試擔任主持人，一本正經地詢問防彈少年團曾熱烈探討的話題「屁股是一個還是兩個」，令吉米陷入困惑XD



吉米提到防彈少年團成員將在6月全部結束兵役，Jin表示雖然一個人活動非常舒服，但成員們是他人生中的恩人，屆時必定會好好侍奉大家。 Jin不斷展現幽默感，當被問到首次SOLO巡演的看點時，Jin說：「可以期待我優秀的... 還算不錯的演唱實力，但最值得期待的還是可以近距離看到我的帥臉。」



接著Jin演唱了新專輯《Echo》主打歌〈Don't Say You Love Me〉，深情嗓音引得全場尖叫連連。



節目結束後，《吉米A咖秀》官方TikTok帳號上傳了Jin和吉米合拍的MV，吉米擔任原版裡申世景的角色，從構圖角度到運鏡都一模一樣，兩人坐在油畫前深情對視、手拉手奔跑，吉米還模仿申世景用筷子和雨傘擺出pose，笑果十足，讓很多粉絲敲碗吉米法倫出演《奔跑吧防彈》《 奔跑吧碩珍》XD



▽最後附上〈Don't Say You Love Me〉Jin和申世景合拍的原版MV，從歌曲到畫面都很有電影感！



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