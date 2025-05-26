軍白期結束！BTS防彈少年團新專輯最快年底？ARMY準備尖叫吧！

愛豆天團防彈少年團（BTS）全員預計6月結束兵役，正式回歸「ARMY」（粉絲名）身邊，無論在韓國樂壇還是全球音樂市場，大家都關注他們回歸的動向。

防彈少年團成員中，Jin與J-Hope已於去年退伍，接下來RM與V將於6月10日退伍，柾國與Jimin則在6月11日，SUGA則預計6月21日解除兵役。 雖然服役期間團體活動暫停，但成員們陸續推出個人專輯來撫慰粉絲思念之情。 其中，Jimin的《Who》雖在服役中發行，仍創下了Billboard Hot 100榜單連續33週上榜的K-pop最長紀錄; RM的《LOST！》MV也於國際頒獎禮上屢獲殊榮，包括Shark Music Video Awards、CICLOPE Festival等。



防彈少年團上一次以完整體發行專輯已是2022年6月的甄選專輯《Proof》，最後一場演唱會則是同年10月的「Yet to Come in Busan」。 所屬公司HYBE多次表示，等全員歸隊後將展開回歸活動與演唱會，並已在籌備相關內容。

然而，業界普遍認為防彈少年團不太可能一退伍就立刻推出新專輯或舉辦演唱會，因為要端出能滿足全球粉絲期待的高完成度作品，還需要時間準備。 HYBE執行長李在相在今年3月股東大會上也說明：「成員們退伍後需要一定的準備與創作時間，公司也正與頂尖製作人合作，但藝人們仍需深入思考與準備。 一般是先製作音樂、發行專輯，然後才展開巡演。 考量到BTS已是全球頂尖藝人，接下來如何規劃『下一步』，我們還在持續討論方向。」



因此外界推測，即便一切順利，防彈少年團的新作品可能也要等到今年底，甚至延到明年上半年。 此外，大哥Jin下月起還有包括高陽、日本、美國、英國、荷蘭等地的粉絲見面會及個人活動，也讓這一預測更為合理。



儘管如此，成員們對回歸滿懷熱情。 RM曾在粉絲平台Weverse上表示：「我有很多想用音樂和語言傳達的故事。」Jimin也承諾：「會為等待我們的大家獻上最棒的舞台。」而在正式回歸前，他們也可能像去年Jin退伍時一樣，公開全員同框的畫面，或是在個人活動中驚喜合體，為粉絲帶來小驚喜。

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