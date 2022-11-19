BTS柾国卡达逛街遇小女孩举动融化粉丝～下秒「偷偷在女孩头上比YA」粉丝：比赛谁可爱吗XD

BTS柾国卡达逛街遇小女孩举动融化粉丝～下秒「偷偷在女孩头上比YA」粉丝：比赛谁可爱吗XD

明星   2022年11月19日   星期六11:44   Lorrie  

（封面图源：IG@ jungkook.97）

好俏皮XD

国际盛事「2022世界杯足球赛」即将开踢！这四年举行一次的比赛终於到来，让各国球迷超兴奋，而这次BTS成员柾国将为比赛开唱的消息，更让大家为之振奋、超期待他的表演！

柾国这次出现在机场的举动引起关注，在机场突然丢下包包，只为了向粉丝鞠躬，超有礼貌的表现被大力称赞！而最近一次前往卡达的路上，他还展示「空中踢球」的足技，超级有活力XD

现在在卡达的柾国，在表演前被捕捉到悠闲逛街的景象，一被观众发现马上引来超多关注，而柾国本人也亲切的向大家挥挥手。有位小女孩在柾国旁边，而他竟然走过去在他头上比YA，两个小可爱的举动融化现场，影片也在网路上引起热议。

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