BTS柾国卡达逛街遇小女孩举动融化粉丝～下秒「偷偷在女孩头上比YA」粉丝：比赛谁可爱吗XD

好俏皮XD

国际盛事「2022世界杯足球赛」即将开踢！这四年举行一次的比赛终於到来，让各国球迷超兴奋，而这次BTS成员柾国将为比赛开唱的消息，更让大家为之振奋、超期待他的表演！



OMG jungkook looks soooooo fineeee pic.twitter.com/KWlSwoKcwd — 黃金借記卡(@IMGOLDENCARD) November 17, 2022

柾国这次出现在机场的举动引起关注，在机场突然丢下包包，只为了向粉丝鞠躬，超有礼貌的表现被大力称赞！而最近一次前往卡达的路上，他还展示「空中踢球」的足技，超级有活力XD



现在在卡达的柾国，在表演前被捕捉到悠闲逛街的景象，一被观众发现马上引来超多关注，而柾国本人也亲切的向大家挥挥手。有位小女孩在柾国旁边，而他竟然走过去在他头上比YA，两个小可爱的举动融化现场，影片也在网路上引起热议。



That one time you are at the mall and saw #jungkook @bts_bighit @Jungkook_SNS #JungkookInQatar #JungkookAtFIFAWorldCup We were so surprised! He approached my niece by the door. What a nice and humble young lad! He made our day! pic.twitter.com/mW5psjWu3M — Francine Dinglasan (@CineLouise) November 17, 2022

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