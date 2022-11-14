2023年JTBC 12部新劇搶先看！陣容豪華題材多，曹承佑&李俊昊&李民基&李寶英&韓善伙&羅美蘭，全都是收視率保證

2022年還剩下一個多月，經常拍出經典韓劇的jtbc已經聚力2023年的作品了。

日前jtbc公開了2023年韓劇拍攝計劃，聚集了曹承佑、李寶英、韓志旼、李俊昊等一大波人氣演員，囊括了治癒、刑偵、職場、喜劇、懸疑、魔幻、羅曼史等多個題材，以更精彩的內容回饋給劇迷們。

《醫生車貞淑》

主演：嚴正花、金炳哲

劇情簡介：講述了當了20年家庭主婦，現在是住院醫師第一年的「車貞淑」撕裂的人生縫合故事，她因為丈夫的背叛而覺醒，重新審視了自己的人生，鼓起勇氣再挑戰。 嚴正花飾演當了20年家庭主婦，金炳哲飾演她的丈夫、肛腸科科長徐仁浩。



《代理公司》

主演：李寶英、趙成河、孫娜恩、韓俊宇、全惠珍

劇情簡介：這是一部優雅又慘烈的職場故事。 講述了在人前光鮮靚麗、優雅自如的廣告行業從業者們，其實背後為了生存而苦苦掙扎的故事。 李寶英在劇中飾演從大型廣告代理公司底層一路爬到公司上層首位女性高管的女主高雅仁。 頂著被公司職員「只看成功和金錢」的印象，孤獨痛苦地逼迫自己戰鬥到最後，朝著成功前進。



《神圣的离婚》

主演：曹承佑、韓惠珍、金成鈞、丁文晟

劇情簡介：改編自同名漫畫，講述專業離婚律師的神聖又波瀾萬丈的故事。 韓惠珍飾演氣象播報員出身的廣播DJ李瑞真，將在離婚訴訟中與專業離婚律師申成漢（曹承佑飾）展開故事。



《時髦一點》（暫定名）

主演：韓志旼、李民基

劇情簡介：以農村作為故事背景，講述了鄉村女獸醫跟刑警之間的愛情故事。 韓志旼飾演生活在農村的獸醫師，而李民基扮演刑警，職業大不相同的兩人，將在美景如畫的鄉村裡上演一段浪漫愛情故事。



《KING THE LAND》

主演：李俊昊、潤娥

劇情簡介：討厭笑容的財閥接班人男主角具元邂逅了不情願但在工作中也不得不保持燦爛笑容的微笑女王千莎朗之後展開的愛情故事。 「King the land」指劇中的酒店經理們的夢想VVIP商務休息室。 李俊昊在劇中飾演King集團繼承人具元，一表人才，帥氣多金，唯一的缺點就是不懂愛情。 潤娥飾演千莎朗，在兒時有著幸福回憶的King Hote裡l就職，在周圍的各種偏見和誤會中成長起來。



《壞媽媽》

主演：羅美蘭、李到晛、安恩真

劇情簡介：圍繞一生為子女而生活的母親和他的兒子的故事展開，李到晛將在劇中飾演如母親所願成為檢察官，但有一天失去記憶的兒子姜浩。



《奇跡的兄弟》

主演：鄭宇、裴賢聖

劇情簡介：講述身份不明但具有神秘能力的少年遇到債務纏身的熱血青年之間的友情故事。 裴賢聖飾演神秘少年姜山，患上失憶症、連自己的名字都忘記，但卻有聽見別人內心聲音的神奇能力。 鄭宇扮演的陸東柱則是一位夢想寫出暢銷書的作家志願生，但現實是只有債務和經常闖禍的媽媽，自從姜山突然出現後，人生中出現了bromance。



《大力女子姜南顺》

主演：李瑜美、金廷恩、金海淑、邕聖祐、卞宇錫

劇情簡介：講述天生力大無比的都奉順（《大力女子都奉順》女主角）的親戚姜南順和她媽媽、外婆以江南爲中心，而展開的揭露新型毒品犯罪真相的故事。 李瑜美飾演擁有怪力的主人公「姜南順」，在蒙古成爲國際走失兒童，爲了尋找父母來到江南。 邕聖佑飾演江南毒品秘密調查組的一員「姜熙植」。



《陪玩的女人》

主演：韓善伙、嚴泰久

劇情簡介：金盆洗手的大哥「至奐」和陪孩子們玩耍的姐姐「銀河」之間反轉不斷、心動不斷的羅曼史。



《走到盡頭》（暫定）

主演：未定

劇情簡介：以離婚解決師身份再會的「莎拉」和「基俊」的痛快正義故事。

《這戀愛的不可抗力》

主演：未定

劇情簡介：講述偶然得到被封印三百年的禁書的女主人公與成為禁書犧牲品的男主人公之間發生的故事。 劇組曾找過「臉蛋天才」車銀優主演，但他尚未確定是否出演。

《歡迎來到三達里》

主演：未定

劇情簡介：在被人眼裡是魚躍龍門一飛升天的主人公，卻在某日突然失去了一切，跌落谷底，為了重返原來的位置，他再次竭盡全力。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞