摯友的心機！SHINee Key透露向珉豪索要禮物的獨家秘訣：悄悄激起他的勝負欲！

本週《黃金漁場：Raido Star》是摯友特輯，請來李碩薰和Tei、SHINee Key和珉豪這兩對圈中好友聊天，Key透露了「操縱」珉豪買生日禮物的獨特方法，而珉豪也樂在其中XD

Key表示珉豪有很強的自尊心，如果直接跟他要禮物他可能放不下面子，但是拐個彎就可以做到：「我要過生日了，可以買這個給我嗎？ 不然我就問別人去了。」 這時珉豪就會立即買給他！



珉豪也覺得Key很懂如何控制他，就是會突然產生勝負欲，忍不住想搶在別人之前買下來XD珉豪積極到什麼程度呢，都不能等待送快遞的時間，自己親自扛著禮物送上家門，還要親眼看著對方拆禮物XD



不過珉豪其實很享受買禮物給Key的過程，因為Key都會給出非常有趣的反應，用珉豪的話說「就像小孩收到玩具那樣開心」。 其實Key也會買禮物給珉豪，不過珉豪有一次開玩笑要高爾夫球桿套裝，Key本來都答應了，但看到價格後立即破口大罵！Key：「又不是嫁妝，誰會買那個！」



讓人忍不住想起之前在《我獨自生活》裡，珉豪要Key買按摩椅給他，Key的回答也是充滿傲嬌：「我要是買這個給你，你就要嫁給我了！」



91Line真的總有新料，不管什麼時候看都超有趣啊XD

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