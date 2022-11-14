2023年JTBC 12部新剧抢先看！阵容豪华题材多，曹承佑&李俊昊&李民基&李宝英&韩善伙&罗美兰，全都是收视率保证

2022年还剩下一个多月，经常拍出经典韩剧的jtbc已经聚力2023年的作品了。

日前jtbc公开了2023年韩剧拍摄计划，聚集了曹承佑、李宝英、韩志旼、李俊昊等一大波人气演员，囊括了治愈、刑侦、职场、喜剧、悬疑、魔幻、罗曼史等多个题材，以更精彩的内容回馈给剧迷们。

《医生车贞淑》

主演：严正花、金炳哲

剧情简介：讲述了当了20年家庭主妇，现在是住院医师第一年的「车贞淑」撕裂的人生缝合故事，她因为丈夫的背叛而觉醒，重新审视了自己的人生，鼓起勇气再挑战。 严正花饰演当了20年家庭主妇，金炳哲饰演她的丈夫、肛肠科科长徐仁浩。



《代理公司》

主演：李宝英、赵成河、孙娜恩、韩俊宇、全惠珍

剧情简介：这是一部优雅又惨烈的职场故事。 讲述了在人前光鲜靓丽、优雅自如的广告行业从业者们，其实背后为了生存而苦苦挣扎的故事。 李宝英在剧中饰演从大型广告代理公司底层一路爬到公司上层首位女性高管的女主高雅仁。 顶著被公司职员「只看成功和金钱」的印象，孤独痛苦地逼迫自己战斗到最后，朝著成功前进。



《神圣的离婚》

主演：曹承佑、韩惠珍、金成钧、丁文晟

剧情简介：改编自同名漫画，讲述专业离婚律师的神圣又波澜万丈的故事。 韩惠珍饰演气象播报员出身的广播DJ李瑞真，将在离婚诉讼中与专业离婚律师申成汉（曹承佑饰）展开故事。



《时髦一点》（暂定名）

主演：韩志旼、李民基

剧情简介：以农村作为故事背景，讲述了乡村女兽医跟刑警之间的爱情故事。 韩志旼饰演生活在农村的兽医师，而李民基扮演刑警，职业大不相同的两人，将在美景如画的乡村里上演一段浪漫爱情故事。



《KING THE LAND》

主演：李俊昊、润娥

剧情简介：讨厌笑容的财阀接班人男主角具元邂逅了不情愿但在工作中也不得不保持灿烂笑容的微笑女王千莎朗之后展开的爱情故事。 「King the land」指剧中的酒店经理们的梦想VVIP商务休息室。 李俊昊在剧中饰演King集团继承人具元，一表人才，帅气多金，唯一的缺点就是不懂爱情。 润娥饰演千莎朗，在儿时有著幸福回忆的King Hote里l就职，在周围的各种偏见和误会中成长起来。



《坏妈妈》

主演：罗美兰、李到晛、安恩真

剧情简介：围绕一生为子女而生活的母亲和他的儿子的故事展开，李到晛将在剧中饰演如母亲所愿成为检察官，但有一天失去记忆的儿子姜浩。



《奇迹的兄弟》

主演：郑宇、裴贤圣

剧情简介：讲述身份不明但具有神秘能力的少年遇到债务缠身的热血青年之间的友情故事。 裴贤圣饰演神秘少年姜山，患上失忆症、连自己的名字都忘记，但却有听见别人内心声音的神奇能力。 郑宇扮演的陆东柱则是一位梦想写出畅销书的作家志愿生，但现实是只有债务和经常闯祸的妈妈，自从姜山突然出现后，人生中出现了bromance。



《大力女子姜南顺》

主演：李瑜美、金廷恩、金海淑、邕圣佑、卞宇锡

剧情简介：讲述天生力大无比的都奉顺（《大力女子都奉顺》女主角）的亲戚姜南顺和她妈妈、外婆以江南爲中心，而展开的揭露新型毒品犯罪真相的故事。 李瑜美饰演拥有怪力的主人公「姜南顺」，在蒙古成爲国际走失儿童，爲了寻找父母来到江南。 邕圣佑饰演江南毒品秘密调查组的一员「姜熙植」。



《陪玩的女人》

主演：韩善伙、严泰久

剧情简介：金盆洗手的大哥「至奂」和陪孩子们玩耍的姐姐「银河」之间反转不断、心动不断的罗曼史。



《走到尽头》（暂定）

主演：未定

剧情简介：以离婚解决师身份再会的「莎拉」和「基俊」的痛快正义故事。

《这恋爱的不可抗力》

主演：未定

剧情简介：讲述偶然得到被封印三百年的禁书的女主人公与成为禁书牺牲品的男主人公之间发生的故事。 剧组曾找过「脸蛋天才」车银优主演，但他尚未确定是否出演。

《欢迎来到三达里》

主演：未定

剧情简介：在被人眼里是鱼跃龙门一飞升天的主人公，却在某日突然失去了一切，跌落谷底，为了重返原来的位置，他再次竭尽全力。

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