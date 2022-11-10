朝鮮最後一位宮女！《英雄》金高銀新電影大開金嗓更變身情報員，導演大讚「根本不用指導」

韓國最初原創音樂劇電影《英雄》，金高銀將變身為獨立軍的重要情報員，總能輕鬆駕馭各種題材的金高銀，預告將迎來最新的人生角色。

無論在大小螢幕都有出色表現的金高銀，不限制題材如輕鬆可愛的《柔美的細胞小將》以及懸疑驚悚的《小女子》，每部作品都散發角色的獨特魅力並大獲好評。橫跨大小螢幕的她本次在愛國電影《英雄》中更是飾演獨立軍的情報員雪熙一角，即將帶來更令大家震撼的演出。



朝鮮最後一位宮女雪熙，為了國家報仇而隱瞞自己的身分接近伊藤博文，進行著秘密任務。金高銀所飾演的雪熙，必須展現出複雜又細膩的內心戲演技，以及大家前所未見的一面，引起觀眾們的期待。特別是她在拍攝前還接受了聲樂課程訓練，用心準備這次的角色，金高銀必須同時唱歌並展現出角色的內心世界，挑戰高難度演技。



導演尹濟均則大讚金高銀「根本不須指導」，無時無刻都表現出驚人的演技與歌唱實力，金高銀除了真誠的演技外，更兼顧了觀眾們的視覺與聽覺享受，多才多藝的全方位魅力相信將讓觀眾們耳目一新。《英雄》描述1909年10月，在哈爾濱的伊藤博文被射殺後，接受日本法庭的死刑判決而因此殉國的安重根義士，從準備這事件直到他迎接死亡的瞬間，這一年的時光難以抹滅。本片將由《海雲台》《國際市場》導演尹濟均執導，由演員鄭成華、金高恩、羅文姬、趙在允、李玹雨、裴正楠、朴真珠等共同演出。



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