一起觀看《換乘戀愛》的 98Line 還腦補「換乘愛豆」劇情！勝寛馬上露出受傷的表情 XD

由 Jaejae 主持的《文明特急》最新上線的影片中，找來「98Line」VIVIZ 信飛和嚴智、SEVENTEEN 勝寛、ASTRO 文彬一起觀看《換乘戀愛2》最後一集。

看到海恩的選擇時，信飛還說就像是在等新年倒數一樣，最後聽到海恩說：「我現在該走了！賢奎等我很久了～」Jaejae 和勝寛激動地大聲尖叫，信飛和嚴智也流下眼淚，應該有不少人看最後一集的反應都是這樣吧 ㅠㅠㅠㅠ



之後，Jaejae 還舉例：「如果有個本來喜歡 Mr.Boo（勝寛）的粉絲，然後換乘了別的人。」勝寛馬上露出心靈受傷的表情（笑）！Jaejae 說這是「X 粉，粉絲是 X」，嚴智表示如果是認得臉的粉絲，心情真的會很奇妙，信飛也說這樣會很傷心。



Jaejae 繼續說：「本來在追 Mr.Boo 的粉絲，然後換乘到文彬那裡。」勝寛：「哇...（傷心的表情）。」文彬：「那我也要在那裡出演嗎？」Jaejae 說：「現任（入坑的愛豆）也要來！」製作組甚至還剪了兩人的片段，文彬：「為了挽回心意而努力嗎？」勝寛又露出爆發性的反應：「哇！肯定很有趣！」大家都太有趣了 XD



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