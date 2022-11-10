《意外發現的一天》李宰旭&金惠奫做客《帶輪子的家4》，跟忙內路雲再次相聚啦！

據韓國媒體報道，有演藝界人士透露稱《帶輪子的家4》近日已完成最後一次錄製，最後一期的嘉賓就是忙內路雲的圈內好友李宰旭和金惠奫！

李宰旭和金惠奫與路雲曾一起出演MBC高人氣漫改劇《意外發現的一天》，分別飾演「白經」、「端午」和「一天」。 三位演員不僅憑這部劇獲得大批粉絲，也在拍攝過程中變得親近起來，直到現在仍維持著這份友情。



前段時間時尚雜誌《W Korea》舉辦「Love You W 2022年」活動，路雲和李宰旭一同出席並且坐在同桌相鄰，路雲還把李宰旭介紹給另一位圈中好友安孝燮認識。現場影片裡看起來三個人交談甚歡，讓人對他們在《帶輪子的家4》裡的互動也十分期待。



《帶輪子的家》是tvN的一檔真人秀綜藝，三人將把全國各個角落當作自家院子生活，拋開對於「房子」的慾望、專注於真正重要的東西來充實日常生活。 第四季由成東鎰、金希沅加入忙內路雲擔任固定成員，先後去了忠清南道保寧市元山島和濟州島等風景優美的地方，壓軸的「《意一天》特輯」會選擇哪裡，也讓人很是好奇呢~



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