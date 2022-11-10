GOT7隊長林在範JAY B將於12月3日來台舉辦世界巡迴演唱會台灣場!

超人氣韓流實力男團GOT7中會唱、會跳、會創作又能穩當帶領團隊，具備十八般武藝的JAY B，在團體裡便是成員心中的最強精神支柱，GOT7從默默無聞到大紅大紫，沒有人否定JAY B帶領的能力，即便GOT7「單飛不解散」，他具備體貼的心與總是不吝分享音樂與精湛舞步的態度，更是在I GOT7（官方粉絲名）中傳開，認定他就是最佳小隊代表，被稱為是「寶藏隊長」！

在GOT7時期就展現音樂才華，還以製作人Def.、ØFFSHORE身分在網路上發表作品，JAY B的實力有目共睹，隨著疫情政策日益放鬆，JAY B將帶著最精彩的演出內容撲台，宣布於12月3日於TICC台北國際會議中心舉辦世界巡迴演唱會，讓大家能近距離感受他的舞台魅力，而這一場演唱會，也是他巡迴演出的最終站，加上1月6日是他29歲生日，面對人生中2字頭的「最後一個9」，這次巡演更是對JAY B而言格外珍惜，期盼透過演唱會與久違的粉絲見面，在當天一同打造最棒的回憶！這段時間，對JAY B來說，是演藝生涯的關鍵期，離開前經紀公司，簽給前師兄JAY PARK朴宰範旗下嘻哈品牌「H1GHR MUSIC RECORDS」，發表單曲「Switch It Up」火速受到高口碑肯定，JAY B又在今年7月約滿後，改與「CDNZA Records」簽約合作，JAY B曾表示除了與「H1GHR MUSIC RECORDS」維持好情誼外，新公司對未來音樂創作空間格局將更為寬廣，期待把最好的作品呈獻給大家！



之前JAY B接受媒體訪問曾說，疫情期間，只能透過網路越洋與粉絲互動，不過他還是希望能親自來台舉辦演唱會，同時能抽出更多時間看看當地的特色景點，成為創作的元素。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞