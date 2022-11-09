要是能合作電視劇或電影就更好了！金裕貞&金聖喆、蔡秀彬&李相二、庭沼玟&丁文晟將聯合出演話劇《莎翁情史》

為什麼這麼說？因為不在韓國的粉絲，沒辦法親眼見證這超強組合啊！（哭）

預計於明年初（2023年）開始公演的話劇《莎翁情史》，改編自1998年上映的同名電影，以莎士比亞創作的《羅密歐與茱麗葉》為引線，描述一代文豪莎士比亞的的人物軼事及其浪漫的愛情史。演員敲定由金裕貞&金聖喆、蔡秀彬&李相二、庭沼玟（庭沼珉）&丁文晟三組人馬主演（即：三對主演，飾演相同角色、出演不同場次，可能會「混搭」），引發期待。



這是金裕貞首次出演話劇，近期她以Netflix純愛電影‎《20世紀少女》‎收獲不少好評，也將特別出演漫改劇‎《炸雞塊》‎。



金聖喆於2014年以音樂劇《思春期》出道，2017年轉戰小螢幕首次出演電視劇《機智牢房生活》，以「法子」一角打開認知度。去年（2021年）則在《那年，我們的夏天》飾演紀錄片導演「金志雄」。



蔡秀彬與崔珉豪等人合作的Netflix原創劇‎《閃耀國度》‎因故無限期延播，幸好兩位演員先前所錄製的綜藝節目《認識的哥哥》，將於本週六（12日）按照原定計畫公開，算是彌補一點缺憾。而蔡秀彬近期也錄製由羅PD團隊製作的‎《出差十五夜》‎，與Starship的同事們一起進行「出差」。



李相二同樣也在2014年以音樂劇演員出道，並在2017年於《機智牢房生活》中飾演反派角色「吳兵長」，之後陸續出演《山茶花開時》、《結過一次了》、《五月的青春》、《海岸村恰恰恰》等電視劇。



庭沼玟今年與李宰旭合作tvN電視劇《還魂》，因演活「無德」一角備受觀眾喜愛，人氣再攀升。而她與徐仁國「二搭」的電影‎《行動代號：狼狩獵》‎，也在電視劇終映後上映。接下來也將與姜河那合作新電影‎《30天》‎，飾演「準離婚夫婦」。



丁文晟於2007年以音樂劇演員出道，2012年以電視劇《幽靈》轉戰小螢幕，2017年也曾出演《機智牢房生活》。今年則有《模範刑警2》、《螞蟻在燃燒》兩部電視劇。

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